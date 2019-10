Simona Ventura a Il Collegio 4, è polemica tra gli spettatori: ecco perché

Simona Ventura tra le voci narranti de Il Collegio 4. Qualcosa però non piace e sul web si respira aria di polemica, ecco perché

Una delle grandi novità de Il Collegio 4? La presenza di Simona Ventura tra le voci narranti! Super Simo ha infatti preso il posto di Giancarlo Magalli e tocca a lei fare capolino tra le vicende dei chiacchieratissimi studenti e regalare qualche perla. Questo docu – reality ‘young’ di Rai 2 è molto seguito e buona parte del pubblico si diverte a commentarlo sui social, specialmente su Twitter con l’hashtag #ilcollegio. Tra le parole dei telespettatori si scorge sfortunatamente un pochino di malumore riguardante proprio la partecipazione, al programma, della showgirl di Bentivoglio. Che cosa è successo di così spiacevole? Beh, si è notato che la Ventura è molto meno presente di quanto ci si aspettava.

Il Collegio 4: Simona Ventura poco presente, la sua voce? Non pervenuta

Simona infatti non racconta quello che accade agli adolescenti presenti nella scuola ma la sua voce appare, di tanto in tanto, per regalare qualche chicca appartenente agli anni ’80. E per i telespettatori che l’adorano, e che sperano magari di vederla entrare proprio dalle porte del Collegio, è troppo poco. Su Twitter, infatti, si leggono commenti dove questa mancanza viene evidenziata. “Comunque sono abbastanza basito da Simona Ventura che commenta due clip a caso durante il programma. Boh non capisco veramente il senso”, ha sbottato qualcuno; “Simona Ventura di questo passo sarà materia da Chi l’ha visto più che da Il Collegio”, ha ironicamente chiosato un altro utente. Insomma, sembra esserci un po’ di malcontento. Chissà se la Rai deciderà di accontentare i fan del programma e di Super Simo!

Il Collegio 4, la prima puntata è partita: l’edizione si preannuncia molto spumeggiante

Intanto, la prima puntata de Il Collegio 4 è ormai bella che partita. Abbiamo visto gli studenti entrare ed imbattersi in uno spinoso colpo di scena, ricevere una ‘sorpresa’ dal Preside ed affrontare il temutissimo taglio di capelli, tra lacrime e risate. Insomma, sono accadute già un bel po’ di cose! Questa edizione sarà sicuramente molto spumeggiante. I ragazzi sono abbastanza svegli e spavaldi e per questo i professori dovranno armarsi di tanta pazienza!