Il Collegio 4, colpo di scena per i non ammessi: la decisione del Preside

Il Collegio 4, al test d’ammissione è strage. Ragazzi in lacrime. Il Preside però prende una decisione a sorpresa

Questa sera è finalmente partita la quarta edizione de Il Collegio, un programma sicuramente più amato dai più giovani. Il docu – reality quest’anno ha spedito i suoi effervescenti studenti nel lontano 1982. Un’epoca sicuramente diversa da quella dei giorni nostri. Una sfida, questa, dunque abbastanza difficile per gli adolescenti che daranno vita alla classe de Il Collegio. Come ogni anno, anche questa sera abbiamo visto i ragazzi, desiderosi di entrare nell’austera struttura, affrontare un bel test d’ammissione. Un esame che però non è andato molto bene, anzi.

Il Collegio 4: il Preside da’ una seconda possibilità ai non ammessi

Quando i professori e il Preside si sono apprestati a correggere i compiti fatti dai ragazzi, si è sfiorato e superato il limite dell’assurdo. Alcune risposte erano infatti fin troppo errate, ricche di fantasia e prive ovviamente di informazioni esatte. Lo stupore è stato tanto. Tant’è che il Preside stesso ha rivelato di trovarsi in difficoltà: “Come faremo a decidere chi far restare?!? Sarà molto difficile!”. E infatti a non essere stati ammessi sono stati ben 5 ragazzi. La notizia ha spezzato i cuori degli studenti e tante sono state le lacrime. Quegli adolescenti ci tenevano davvero molto ad entrare nel Collegio. Abbiamo visto anche i loro compagni dispiaciuti mentre la preoccupazione tra i loro genitori volava a tutta carica. Il Preside ha parlato di compiti fin troppo disastrosi: “Abbiamo tentato di correggerli”, ha sottolineato. Alla fine però per i non ammessi c’è stato un grande colpo di scena. I 5 ragazzi hanno, infatti ricevuto una sorpresa proprio dal gran capo della scuola che alla fine gli ha annunciato di aver preso una decisione: per loro una seconda possibilità! “Potrete restare come uditori nel collegio per poi effettuare una seconda prova”, ha dichiarato il Preside dinnanzi agli occhi sorpresi dei ragazzi e dei loro genitori.

Il variegato cast de Il Collegio 4: studenti dal carattere esplosivo

Quest’anno il cast de Il Collegio si preannuncia esplosivo. I 20 adolescenti sono molto diversi tra di loro. Ci sono ragazze dal carattere forte e deciso, ci sono ragazzi che sperano di poter acquistare più sicurezza e chi ha dichiarato spudoratamente che è lì per ‘fare casino’.