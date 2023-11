Simona Ventura: “Heather Parisi? Senza voto e palettata in testa”

In questi giorni, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, si sta svolgendo il fortunato evento organizzato da Vanity Fair, intitolato ‘Vanity Fair Stories’. Tra il 25 e il 26 novembre, si sono tenute masterclass a tema make-up, esibizioni canore e interviste a molti personaggi noti dello spettacolo. Per fare alcuni nomi, citiamo Paolo Bonolis, Miriam Leone, Anna Foglietta, Luca Argentero, Francesca Fagnani e Roberto Bolle. Tra i protagonisti della giornata di oggi, domenica 26 novembre, troviamo poi uno dei volti più importanti della televisione italiana: Simona Ventura.

In questo periodo, la Ventura è veramente inarrestabile. Dopo la sua eccellente performance di ieri sera, 25 novembre, a Ballando con le stelle, questa mattina è andata in onda su Rai 2 con Paolo Perego nel loro talk domenicale, “Citofonare Rai2“. Infine, prima di passare al tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove da Fabio Fazio, la conduttrice ha trovato il tempo anche per concedere un’intervista all’evento di Vanity Fair. Un intervento in cui non si è risparmiata e ha parlato senza peli sulla lingua di tutto.

Simona Ventura lapidaria su Heather Parisi

Nel corso dell’intervista, alla Ventura è stato chiesto di dare dei voti alle varie colleghe con le quali ha avuto l’occasione di lavorare. Sulla sua vecchia nemica Mara Venier, ha confessato: “In questi anni in cui non ci siamo frequentate mi è mancata”. Insomma, le due presentatrici hanno definitivamente seppellito l’ascia di guerra, come mostrato nell’abbraccio condiviso durante una delle ultime puntate di Domenica In. Diverso è il discorso per quanto riguarda Heather Parisi. Alla richiesta di giudicare l’ex ballerina, Simona non si è trattenuta e ha dichiarato:

A Heather Parisi? Nessun voto, piuttosto una palettata in testa.

Com’è noto, Heather e Simona hanno lavorato insieme ad Amici in qualità di giudici diversi anni fa, precisamente nel 2018. Nel corso delle puntate, le due si sono scontrate più volte, arrivando anche a farsi pesanti accuse reciproche. Addirittura, la Parisi aveva insinuato che la Ventura inneggiasse alla violenza, provocando la forte reazione della concorrente di ‘Ballando con le stelle‘.

Ebbene, a distanza di anni, la tensione tra le due primedonne sembra essere ancora molto viva. Solamente lo scorso marzo, durante una puntata di ‘Citofonare Rai2‘, Simona Ventura si era persino rifiutata di salutare Heather Parisi. In aggiunta, oggi 26 novembre, la conduttrice è tornata a ribadire la sua antipatia nei confronti della showgirl con una frase più che esplicativa.