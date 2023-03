Citofonare Rai 2, Simona Ventura nega il saluto a Heather Parisi (video): bordata in diretta

Questa domenica 19 marzo è andata in onda una nuova puntata di “Citofonare Rai 2” con Simona Ventura e Paola Perego. Le conduttrici, insieme ai loro ospiti, hanno dedicato l’appuntamento domenicale alla festa del papà, facendo passare ai telespettatori delle ore spensierate. Nel corso della puntata è stato dato spazio anche alla rubrica “Vale tutto” di Valeria Graci, in cui la comica commenta gli avvenimenti più salienti della settimana. A tal proposito, la Graci non ha potuto fare a meno di parlare delle ultime notizie riguardanti Heather Parisi. Negli ultimi giorni, l’ex ballerina, si è resa protagonista di due polemiche: una riguardo il pignoramento avvenuto negli studi di “Belve” dopo la sua intervista; e una riguardante la diatriba con la figlia Jacqueline Luna. Ebbene, Valerina ha commentato queste vicende e ha voluto mandare anche un saluto alla showgirl. A quel punto, però, Simona Ventura ha pronunciato delle parole che non sono passate inosservate agli spettatori.

“Heather Parisi che salutiamo, ciao Heather!”, ha detto Valeria Graci. Al che, la Ventura ha risposto a muso basso: “Io non la saluto”. Come mai questa replica di Simona nei confronti di Heather? L’astio tra le due è nato cinque anni fa, quando erano entrambe giudici del Serale di “Amici di Maria De Filippi“. Nel corso delle puntate delle show, le primedonne si sono scontrate più volte, facendosi anche pesanti accuse reciproche. Addirittura, la Parisi aveva fatto intendere che l’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi” inneggiasse alla ‘violenza‘, al che Simona si era molto alterata e le aveva esclamato di andare a “posare il fiasco”. A quanto pare, nonostante siano passati molti anni, le due non hanno mai avuto la possibilità di chiarire e la faida sembra essere ancora più viva che mai.

Simona non manda i saluti a Heather Parisi #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/dpkO24HD7U — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 19, 2023

La frecciatina di Paola Perego a Heather Parisi

Allo stesso modo, anche Paola Perego ha lanciato una velata frecciatina a Heather Parisi. M entre si parlava della visita degli ufficiali giudiziari alla cantante, la Perego ha commentato, col sorriso sulle labbra, di aver ricevuto un messaggio dal marito Lucio Presta. Il riferimento non è sicuramente casuale: è stato proprio l’agente dei Vip ad iniziare una causa di diffamazione contro la Parisi alcuni anni fa, la quale l’ha poi portata ad essere pignorata in occasione della registrazione della sua intervista a “Belve”.