Simona Ventura guarita dal Covid: “Un sollievo”, e su Bassetti…

Simona Ventura è guarita: è negativa al Covid. Lo ha annunciato oggi con un video su Instagram, quindi molto probabilmente il tampone negativo è arrivato stamattina. Ieri sera infatti Simona era ospite in tv a Cartabianca, ma non lo ha annunciato. Nulla vieta che abbia voluto aspettare oggi, in ogni caso ciò che conta è che sia risultata negativa al Coronavirus. Non solo lei, perché tutta la sua famiglia è fuori dall’incubo, e di conseguenza anche dall’isolamento domiciliare. Nel loro caso non è stato necessario il ricovero, per fortuna, ma hanno vissuto allo stesso modo tutte le altre sensazioni che comporta questo virus.

La Ventura ha pubblicato un video su Instagram in cui ha annunciato che sono tutti negativi. “Uscire da una cosa del genere è un sollievo”, ha annunciato. Quindi ha spiegato che è stato un periodo formativo e profondo per lei e i suoi cari. Hanno provato sensazioni che andavano dalla paura che le cose potessero peggiorare alla speranza di diventare negativi. Un periodo che non dimenticheranno mai, ha aggiunto. Poi ha ringraziato tutti coloro che le hanno mandato un messaggio di sostegno e di affetto dopo ieri sera.

Il riferimento è allo scontro avuto con Bassetti da Bianca Berlinguer. Sui social in tanti si sono schierati dalla parte della conduttrice ed evidentemente non hanno mancato di farlo sapere a lei. Bassetti ha lanciato diverse provocazioni alla Ventura, parlando di lauree in medicina e dicendole di tornare a fare la conduttrice. A proposito dello scontro, Super Simo ha spiegato perché ha usato toni diversi da Bassetti e cosa intende fare ora:

“Per me sarebbe stato troppo facile entrare sullo stesso terreno di queste provocazioni, rispondere a tono. A me le cose facili non piacciono, scelgo sempre la strada più difficile. Credo che la strada del silenzio sia quella giusta”

Dunque pare non abbia intenzione di commentare oltre questo scontro. Tuttavia non ha mancato di sottolineare che lei è dalla parte dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea contro il Covid. Quindi il fatto di aver avuto una discussione con l’altro ospite della Berlinguer non deve assolutamente mettere in discussione la stima e la fiducia che lei ha verso i medici. Prima di salutare i fan, ha ricordato l’appuntamento con Game of Games a fine marzo su Rai Due.