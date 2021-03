Simona Ventura e Bassetti: scontro infuocato su Rai3 (il video della lite)

Simona Ventura e Matteo Bassetti, volano gli stracci a Cartabianca, talk di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della puntata in onda martedì 23 marzo 2021, la conduttrice televisiva e il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova si sono trovati a discutere animatamente delle cure relative al Covid. Il clima si è surriscaldato non poco, con il medico che ha più volte ripreso le esternazioni della conduttrice che nei giorni scorsi è risultata positiva al tampone ed ora è in attesa del test che certifichi la sua guarigione.

“Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”, ha detto con tono fermo Bassetti, a un certo punto del botta e risposta. Il professore è apparso evidentemente contrariato da quanto detto dalla Ventura, la quale ha raccontato, in collegamento dalla sua dimora, la sua esperienza con il virus, descrivendo le terapie a cui si è sottoposta. Ed è proprio quando Super Simo ha parlato delle cure inerenti al Covid che l’infettivologo ha cominciato a mostrare il proprio palese e plateale dissenso. In particolare, il ‘mal di pancia’ dell’esperto è divenuto molto intenso quando l’ex moglie di Stefano Bettarini ha parlato di “profilassi”.

Bassetti ha dichiarato che come servizio pubblico (si rimarca che Cartabianca va in onda sulla terza rete della Rai) bisogna dare ai telespettatori informazioni corrette e non fuorvianti; quindi ha affondato sulla conduttrice. “Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori”. Il professore ha detto che cortisone, eparina e antibiotici vanno usati quando c’è una “grave compromissione respiratoria” e quando si ha “un decremento della saturazione. E non vanno usati precocemente. Ogni malato è diverso dall’alto e va visitato”, le puntualizzazioni del medico

“Io mi sono interfacciata con il mio medico… Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette”, ha replicato la Ventura, cercando di arginare l’impeto di Bassetti che però non ha mollato la presa e anzi ha dato ulteriore intensità al suo rimbrotto nei confronti della presentatrice. “Bisogna evitare di dare informazioni non correte”, ha chiosato, rincarando poi la dose con una seconda ramanzina.

“Lei fa la conduttrice televisiva, io faccio il medico. Ascolti quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure”, ha attaccato a muso duro l’infettivologo. E ancora: “Aveva un principio di polmonite? Il 95% di chi è positivo ha un’interstiziopatia. Avere un principio di polmonite non significa avere un’embolia polmonare”.

“Sono il primo a volere che le persone vengano curate bene”, ha sottolineato Bassetti che ha poi incassato la controreplica della Ventura: “Io farò la conduttrice televisiva ma ho diritto di parlare della mia esperienza“. Il medico non ha però voluto saperne e ha nuovamente invitato Simona, con fare polemico, a ottenere una laurea in medicina prima di parlare di determinati argomenti. “Si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere. Altrimenti parli delle sue cose, non dica come si tratta il covid”, ha concluso il professore.