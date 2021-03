Simona Ventura positiva al Covid: “Non so come”, anche Terzi contagiato

Simona Ventura è positiva al Covid e non ci sarà a Sanremo stasera. La conduttrice avrebbe dovuto affiancare Amadeus e Fiorello nella serata finale, una reunion molto attesa sia da parte loro sia da parte del pubblico. Una serata che di sicuro hanno preparato per filo e per segno, ma a cui hanno dovuto rinunciare. Si sapeva che questo Festival di Sanremo avrebbe dovuto fare i conti con mille difficoltà e qualche ostacolo non previsto, visto che è stato portato in scena durante la pandemia del Covid-19. E in effetti il Coronavirus ha messo il bastone tra le ruote a questo festival: prima con la platea vuota per la prima volta, poi mettendo in quarantena Irama e alla fine mettendo fuori gioco una conduttrice.

Ma come sta Simona Ventura? Oggi ha commentato la vicenda sia su Instagram sia in collegamento con Paola Perego nella sua trasmissione Il Filo Rosso. Su Rai Due Super Simo ha raccontato che sta come se avesse un po’ di raffreddore, quindi tutto sommato non malissimo. Sembra averlo preso in forma lieve, insomma. Ha spiegato di averlo scoperto un po’ per caso: ha deciso di fare un tampone prima di partire per Sanremo, ma per sua scelta. Non era tenuta a farlo prima della partenza, ma così ha scoperto di essere positiva al Covid. Ma non ha ancora capito come può essere successo.

Stamattina infatti ha anche parlato ai fan su Instagram. Nel video ha detto di essere dispiaciuta di non esserci stasera a Sanremo 2021, ma che ci sarà modo di recuperare con Fiorello e Amadeus. Dopo aver fatto dei ringraziamenti, Simona Ventura ha voluto parlare alla gente in ascolto: “Non abbassate la guardia, per favore. Capisco che è un anno che siamo chiusi dentro. Io giravo con due mascherine, non so come l’ho contratto”. Ha ipotizzato che potrebbe essersi contagiata con le mani, portandole al viso inavvertitamente e senza prima igienizzarle.

Ha invitato tutti a fare ancora qualche sacrificio in più, perché lei è stata fortunata ad averlo preso in forma leggera ma c’è chi invece sta davvero male. “Soprattutto è un maledetto virus che crea solitudine e questa è una cosa gravissima”, ha aggiunto. Terrà tutti aggiornati sulle sue condizioni di salute, intanto anche il suo compagno Giovanni Terzi è risultato positivo al Covid. Lui lo ha annunciato con un post su Instagram in queste ore.