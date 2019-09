Simona Ventura, Giovanni Terzi: parole d’amore e rapporto con Bettarini

Simona Ventura nozze: Giovanni Terzi a Storie Italiane, le parole d’amore per la conduttrice

La notizia delle imminenti nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi ha sorpreso tutti. A rivelare lo scoop è stato il settimanale Chi con tanto di copertina a loro dedicata. La conduttrice, tornata alla Rai dopo diversi anni, ha spiegato la verità sul gossip in un’intervista a La Vita in Diretta, ed oggi il suo compagno, Giovanni Terzi, è stato ospite di Storie Italiane. Il giornalista è opinionista del programma di Eleonora Daniele che ha voluto sapere qualche dettaglio in più sul matrimonio e Terzi non ha risparmiato dolci parole d’amore per la compagna, spiegando anche in che rapporti è con Stefano Bettarini e i figli di SuperSimo.

Giovanni Terzi: “Ho perso la testa per Simona Ventura“

Un amore grande quello che lega Giovanni Terzi e Simona Ventura, i due sono sempre più inseparabili e stanno pensando al matrimonio. “Un sentimento talmente grande, per chi è diversamente giovane, come me, rimane spiazzato. Perdere la testa a 55 anni fa un po’ impressione ma è quello che è accaduto e che sta accadendo“, spiega senza tanti giri di parole Terzi ai microfoni di Storie Italiane. Poi continua: “Più la conosco e più capisco che quell’amore che è esploso è giusto, lei è la persona giusta, sono fortunato“. Un sentimento fortissimo che sta facendo pensare seriamente al matrimonio, come spiegato dalla Ventura a La Vita in Diretta.

Giovanni Terzi: il rapporto con Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è il papà dei figli di Simona Ventura, il suo rapporto con Giovanni Terzi è bellissimo come spiegato dal giornalista nel programma di Eleonora Daniele: “Lo stimo e gli voglio bene, come Simona vuole bene alla mia ex moglie. Quando ci mettiamo insieme facciamo due squadre di calcio ma è bellissimo. Simo è come l’elemento che ha messo in ordine tutta la mia vita. Nelle fatiche del giorno d’oggi c’è questo ordine legato al bene che fa stare davvero bene“.