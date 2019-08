Simona Ventura innamorata persa: l’ultima dedica al compagno Giovanni

By

Simona Ventura e la dolcissima dedica al compagno Giovanni Terzi. Le parole che commuovono

Simona Ventura ha ritrovato l’amore con Giovanni Terzi. La famosa conduttrice italiana sembra star vivendo addirittura una nuova vita accanto al suo nuovo compagno. La coppia appare sempre più unita ed innamorata. Che per la nostra Super Simo questa sia davvero la volta giusta? Ovviamente noi glielo auguriamo. Più raggiante che mai, ieri sera, Simona Ventura ha preso parte ad un bellissimo talk show sotto le stelle che si è tenuto a Cattolica. Lì circondata dalle tante persone che sono accorse all’evento proprio per vederla, si è raccontata. La serata è stata più che speciale dato che l’interessante talk show è stato presentato proprio da Giovanni Terzi, affiancato da Mapi Danna. Sul palco, Simona Ventura ha parlato di se stessa e del suo rapporto con la Romagna, adornata dalla famosissima riviera.

Simona Ventura e il post dedicato al suo Giovanni

La serata di ieri è stata così bella che Simona Ventura l’ha voluta ricordare con un dolcissimo post nel quale ha scritto, inoltre, uno splendido ed emozionante pensiero per il suo compagno. Nell’immagine che ha postato su Instagram la Ventura appare emozionatissima accanto a Giovanni Terzi e a lui ha dedicato queste commoventi parole: “Un altro capitolo, un altro tassello di un mosaico meraviglioso che è la nostra vita insieme. With love”. E Giovanni le ha lasciato un commento che dimostra quanto sia grande l’amore che prova per lei: “Con te nulla mi fa paura amore mio”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, un amore così grande

L’amore che Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno vivendo è davvero grande. I due pare che abbiano iniziato a frequentarsi durante l’inizio dell’anno e da lì in poi poi scoppiata la passione. La loro bellissima storia va ormai avanti da mesi e la coppia si scambia spesso messaggi d’amore proprio tramite i social. Una delle dediche più belle? Quella che la conduttrice scrisse per il suo compagno qualche mese fa: “Ogni persona su questa terra vorrebbe ricevere un messaggio così! Sei la mia forza e la mia energia, e da quando ci sei tu nulla è più impossibile”.