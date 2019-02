Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi: la reazione della coppia

Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi: il gossip non si ferma mai

Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, sono finiti (per loro scelta o meno) su tutti i giornali e i siti di gossip. Sono tra le coppie del momento più chiacchierate e, ovviamente, anche delle prede ambite per i paparazzi. I fotografi li seguono ovunque, tanto che sembra essere diventato difficile per loro uscire di casa senza essere pedinati. Fino ad ora, però, entrambi si sono sempre dimostrati gentili e mai sgarbati. Agli inseguimenti senza sosta, piuttosto, i due hanno nella maggior parte dei casi risposto con ironia. Come è successo oggi quando, durante una tranquilla uscita di coppia, si sono ritrovati circondati da obiettivi e macchine fotografiche.

Simona Ventura e Giovanni Terzi circondati dai paparazzi: la reazione dei due diventa social

Simona Ventura e Giovanni Terzi, invece di sfuggire o di nascondersi dagli occhi e gli obiettivi indiscreti dei paparazzi, oggi pomeriggio hanno pensato bene di prendere in mano lo smartphone e di mostrare ai propri follower quello che stava succedendo. Tra risate, scherzi e battute entrambi hanno poi pubblicato il video sui social. Molti fan di Simona, comunque, al di la di questo momento simpatico, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. La Ventura appare adesso felice, serena e senza preoccupazioni accanto al suo Giovanni. Segno questo di una complicità e un amore forte che, per il momento, sembra promettere bene.

Simona Ventura parla della fine dell’amore con Gerò Carraro: lui la tradiva

Simona Ventura, prima di ritrovarsi innamorata tra le braccia di Giovanni Terzi, ha dovuto dire addio a quello che per anni è stato l’amore della sua vita. Tra lei e Gerò Carraro sarebbe finita a seguito di un presunto tradimento di lui. Della fine della loro storia e dei motivi che l’hanno spinta a chiudere la Ventura ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, qualche tempo fa, prima di ufficializzare il suo legame con Terzi.