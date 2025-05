Simona Ventura gaffe su Bettarini a Verissimo, Silvia la ferma

Nella puntata di Verissimo del 4 maggio 2025, Silvia Toffanin ha ospitato Simona Ventura per parlare della sua esperienza all‘Isola dei famosi come opinionista. Dopo aver partecipato in passato come conduttrice e naufraga, ora ha cambiato ruolo all’interno del programma e non vede l’ora di iniziare. Nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua vita privata, tra cui il matrimonio con Stefano Bettarini, sul quale ha fatto una gaffe che ha messo in imbarazzo anche la padrona di casa.

La gaffe di Simona Ventura

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto a Simona Ventura quale fosse il rapporto attuale con l’ex marito Stefano Bettarini. La conduttrice ha risposto di vivere costantemente una relazione fatta di alti e bassi, ma ha sottolineato che, essendo il padre dei suoi figli, gli porterà sempre rispetto.

Quando, però, la Toffanin le ha detto che Stefano non si era risposato per i suoi figli, la Ventura ha frainteso ed ha risposto con faccia sorpresa, lasciando, però, Silvia di stucco, tanto da intervenire subito con una battuta per sdrammatizzare: “No no, sennò faccio una tragedia familiare, Simona, per carità”.

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Dopo aver ascoltato la frase di Silvia Toffanin, Simona Ventura ha voluto precisare che i suoi figli sarebbero felici di vedere il padre risposarsi, proprio come lo sono stati quando lei ha detto sì a Giovanni Terzi.

Inoltre, la conduttrice e futura opinionista ha sottolineato il bellissimo rapporto che c’è tra i suoi figli e quelli del marito. Ha ricordato con emozione le sue seconde nozze, che sono state per lei indimenticabili. Ha ammesso di non aver mai immaginato che avrebbe vissuto un amore intenso per la seconda volta. Dopo la delusione del primo matrimonio, risposarsi le faceva paura, ma oggi è felice di averlo fatto e si sente appagata dalla famiglia che ha costruito.

Simona e Giovanni lavorano insieme, si supportano in tutto e si mostrano sempre complici e uniti. È proprio questo legame profondo a rendere la loro storia speciale e imparagonabile rispetto a quella del passato.

La nuova esperienza all’Isola dei famosi

Oggi Simona Ventura è pronta a tornare nello studio dell’Isola dei famosi, ma questa volta con un ruolo diverso: sarà opinionista dell’edizione in arrivo. Dopo tanti anni, ha deciso di rimettersi in gioco in un’avventura che definisce straordinaria e lo farà a fianco di Veronica Gentili e Piepaolo Pretelli, conduttrice e inviato. Nel corso dell’intervista a Verissimo ha ringraziato pubblicamente la giornalista che l’ha voluta all’interno del suo staff, sottolineando quanto sia importante credere sempre nei propri sogni senza mai arrendersi. Ed è proprio questa grinta che la contraddistingue e non l’ha mai fatta fermare, nemmeno nei momenti più bui della sua vita.