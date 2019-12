Simona Ventura, frecciatina a Mediaset? “Rai è un’altra cosa”

Simona Ventura parla del suo programma Settimana Ventura: la conduttrice ospite a Tv Talk

Simona Ventura è tornata in Rai ed è molto felice di condurre Settimana Ventura. Il nuovo programma di Super Simo va in onda la domenica mattina a mezzogiorno, inizialmente si chiamava La domenica Ventura e poi è stato trasformato in Settimana Ventura. Simona è davvero entusiasta di questa sfida, vista la fascia oraria inedita in cui va in onda. Ma nel parlare del suo nuovo programma non è mancata una piccola frecciatina a Mediaset, dove ha lavorato per qualche anno ultimamente. L’abbiamo vista per esempio alla conduzione di Temptation Island Vip e Selfie Le cose cambiano, ma adesso è felice di essere tornata in Rai. Ne ha parlato a Tv Talk, dove è intervenuta nella puntata di oggi, sabato 21 dicembre, per parlare non solo di televisione ma anche del suo libro Codice Ventura.

Settimana Ventura, le parole di Simona: “Uno spazio che ho preso volentieri”

Super Simo si è anche espressa su Diletta Leotta, ma concentriamoci sulla televisione. Su Settimana Ventura ha detto: “Grande partnership tra Rai Sport e Rai 2. Io ho accettato la sfida e sta venendo fuori una cosa molto carina”. Queste le prime parole della conduttrice. Poi ha proseguito parlando di questo nuovo progetto: “È uno spazio che mi è stato dato e che ho preso molto volentieri. Volevo tornare alla serialità, tornare a fare un programma settimanale. Ho fatto tante cose in questi anni ma a breve termine”. Sentendo queste parole, il conduttore Massimo Bernardini ha notato una certa felicità di Simona nel parlare di Mamma Rai e ha quindi chiesto se effettivamente volesse tornare in Rai.

Simona Ventura, frecciatina a Mediaset? “Tornare alla Rai è un’altra cosa”

Nella risposta di Simona si nasconde una probabile frecciatina a Mediaset: “Sì, tornare alla Rai è un’altra cosa, devo dire la verità. Sono felice di Rai 2. Sono tornata. Uno spazio che ho preso e una sfida difficilissima. Non avevo mai fatto un programma a mezzogiorno, è tutto un altro pubblico, è tutta un’altra cosa”. In Rai è un’altra cosa solo per una questione affettiva e sentimentale, oppure si cela altro dietro queste parole di Simona Ventura?