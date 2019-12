Diletta Leotta, anche la Ventura non approva: “Se fai quelle foto…”

Diletta Leotta continua a far discutere: anche Simona Ventura dice la sua a Tv Talk

Diletta Leotta continua a dividere l’opinione pubblica e quella dei suoi colleghi. Da anni è esploso il fenomeno Diletta Leotta, che è una conduttrice sportiva e si occupa principalmente di programmi sportivi. Negli ultimi giorni è finita sotto i riflettori soprattutto per la possibilità di vederla al Festival di Sanremo 2020, per questo si continua ancora a parlare di lei. La sua presenza sul palco dell’Ariston non è ancora ufficiale, ma c’è stato chi si è opposto a questa eventualità: Paola Ferrari, per esempio. Oggi a parlare di Diletta è stata Simona Ventura, che come la Ferrari ha di sicuro tanto da dire o da consigliare alla stessa Leotta visto che condividono una passione, quella per il calcio. Purtroppo si parla molto più spesso di Diletta per le sue forme che per la sua bravura e la Ventura si è fatta un’idea chiara in merito.

Simona Ventura parla di Diletta Leotta: “Il problema è la credibilità”

Ospite a Tv Talk, Super Simo ha espresso la sua opinione su Diletta Leotta: “Il problema non è diciamo la coscia fuori, che io la vedo con ironia e la trovo una splendida ragazza. Il problema è la credibilità, e l’autorevolezza”. Poi ha approfondito il suo pensiero: “Se io fossi andata sui campi di calcio vestita in un certo modo… Tenevo una cosa consona a quello che stavo dicendo, altrimenti perdevo di autorevolezza. Io sono stata fortunata rispetto alle ragazze di oggi, perché ho fatto la gavetta. Ho avuto un gradino alla volta per fare queste esperienze. Queste ragazze, buon per loro, però non fanno nessun tipo di gavetta e hanno più difficoltà, ed è più facile che possano cadere nel tranello dell’esperienza e della non conoscenza”. Ma Simona ha ribattuto in modo critico anche al fatto che sul profilo Instagram di Diletta ci sono solo commenti sul suo aspetto fisico. “Permettimi, però è anche il tipo di foto che fa…”, ha detto la conduttrice di Settimana Ventura.

Diletta Leotta, ancora critiche: le parole di Simona Ventura

Simona ha anche specificato di non confondere il seguito sui social e il successo in televisione, perché spesso non vanno di pari passo. E la Leotta in tv non ha lo stesso seguito che ha sui social, ha sottolineato. A proposito delle critiche che riceve o dei commenti sui social, la conduttrice ha aggiunto: “Se vai per quei mari, vorrei dire, quei pesci trovi”. Infine ha dichiarato: “Non dico che l’abito fa il monaco, però dico che l’autorevolezza si ottiene anche affrontando determinate realtà con una credibilità”.