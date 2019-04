Simona Ventura frecciatina a Barbara d’Urso? C’entra Giovanni Ciacci

Simona Ventura, ospite a Detto Fatto, ha lanciato una frecciatina Barbara d’Urso? La conduttrice di The Voice si rivolge a Giovanni Ciacci

Una grande puntata quella di Detto Fatto. Il programma di Rai 2 e la padrona di casa, Bianca Guaccero hanno ospitato Simona Ventura, proprio in occasione del suo esordio a The Voice nella serata di martedì 23 aprile. Un grande personaggio della tv, quello di SuperSimo, che ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai 2 con la sua simpatia e talento. Protagonista di una lunga intervista che ha ripercorso la sua carriera, da Miss Muretto fino ai programmi che tutti noi conosciamo, la conduttrice si è lasciato andare ad una battuta con Giovanni Ciacci, volto di Detto Fatto. In molti hanno riconosciuto una battutina alla rivale di Canale 5, Barbara d’Urso. Sappiamo infatti che le due si contenderanno la prima serata di questa sera, con Grande Fratello la d’Urso e con The Voice, appunto, la Ventura.

Simona Ventura parla indirettamente della guerra degli ascolti con il Gf e la d’Urso. Frecciatina a Detto Fatto

Una frecciatina in piena regola quella che Simona Ventura ha lanciato a Barbara d’Urso. Complice proprio la battaglia degli ascolti che vede, nella serata del 23 aprile, battersi il Gf e The Voice, SuperSimo, rivolgendosi a Ciacci, si è lasciata andare dicendo: “Giovanni dimmi la verità. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai solo The Voice. Perché il cuore batte solo per Simona. Tutto il resto è noia“. Il commento non è sfuggito ai telespettatori che in molti hanno capito che la Ventura si riferiva a Barbara d’Urso. Sappiamo molto bene, inoltre, che il costumista, nonché volto noto di Detto Fatto, è ora opinionista a Live-Non è la d’Urso e non solo, spesso lo vediamo anche a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso e la sfida con la Ventura: le parole del successo sul suo Gf del 2004

“Sono contenta di andare in onda martedì, ma non per lo scontro con la Ventura, ognuno fa il proprio lavoro. Anche se mi ricordo che nel 2004 il mio Grande Fratello battè la terza serata del Festival di Sanremo condotto da lei. Questa volta magari vincerà the Voice e saremo uno pari“, ha dichiarato la d’Urso in un’intervista rilasciata ad Agi. Non la preoccupa la sfida con Simona, ognuno fa il proprio lavoro, ma poi ricorda il successone del suo Gf del 2004.