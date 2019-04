Barbara d’Urso commenta l’imminente sfida con Simona Ventura e The Voice of Italy

Martedì 23 aprile 2019 ci sarà una sfida importante in tv. Da un lato Barbara d’Urso con il Grande Fratello 16 (eccezionalmente non in onda di lunedì per via delle festività pasquali) e dall’altro la prima puntata di The Voice of Italy, che segna il ritorno di Simona Ventura in Rai. Nel mezzo L’Aquila-Grandi Speranze, la nuova fiction di Rai Uno, e il consueto appuntamento con Le Iene su Italia 1. Insomma una serata davvero impegnativa per gli spettatori televisivi e in tanti non vedono l’ora di leggere i risultati degli ascolti tv. Nell’attesa Barbarella – che sta conducendo quattro programmi contemporaneamente – è più che mai certa della sua professionalità e delle sue trasmissioni, che riscuotono grande successo da tempo.

Le parole di Barbara d’Urso sul ritorno di Simona Ventura

“Sono contenta di andare in onda martedì, ma non per lo scontro con la Ventura, ognuno fa il proprio lavoro. Anche se mi ricordo che nel 2004 il mio Grande Fratello battè la terza serata del Festival di Sanremo condotto da lei. Questa volta magari vincerà the Voice e saremo uno pari”, ha dichiarato Barbara d’Urso in un’intervista concessa ad Agi, ricordando l’unico Sanremo condotto da Super Simo. La conduttrice ha inoltre rivelato di non avere molte amiche che fanno il suo stesso lavoro, ad eccezione di due persone: Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Barbara d’Urso e il rapporto con Maria e Silvia Toffanin

“Non sono in guerra con nessuna ma ho neanche rapporti con nessuna, perché con tutte le mie trasmissioni non ne ho proprio il tempo. Ho molta stima di Maria De Filippi, e con lei ci sentiamo per telefono, ci scriviamo, come con Silvia Toffanin”, ha chiarito Barbarella. Che dopo l’inizio del Grande Fratello ha dovuto rinunciare -almeno per il momento -alle sue lezioni quotidiane di danza classica.