Simona Ventura fa 60 anni: attacco di Bettarini e replica glaciale (e giusta)

Simona Ventura compie 60 anni tondi tondi. La ‘Tigre di Chivasso’ spegne le candeline oggi. Tempo di bilanci per la conduttrice che, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è raccontata a ruota libera. Ha anche risposto all’ex marito Stefano Bettarini che nei mesi scorsi le ha rifilato un paio di bordate tramite due interviste che hanno fatto piuttosto rumore. In particolare l’ex calciatore ha commentato in modo velenoso la scelta dell’ex moglie di risposarsi con Giovanni Terzi. Inoltre l’ha accusata di averlo tradito e di non essere stata presentissima durante il matrimonio perché troppo impegnata a livello professionale.

Le bordate di Stefano Bettarini e la risposta secca di Simona Ventura

“Lei si è risposata e io no perché ho dato priorità ad altro, ai miei ragazzi (i figli, ndr). Avverto che loro vivono in maniera gelosa e possessiva questa cosa dei genitori che si risposano. Non vorrei ferirli in alcun modo. Magari quando saranno grandi, capiranno che si possono prendere anche strade in cui i genitori si riaccompagnano”. Così Bettarini a Verissimo a gennaio parlando di ‘Super Simo’ e dei figli avuti con lei. Poco prima, a dicembre 2024, in un’intervista al Corriere della Sera tuonava: “Sì, fa tutto lei. Compresa la separazione. È abituata a cantarsela e suonarsela”.

E ancora: “Non sono mai stato uno stinco di santo, ma davanti a una separazione le responsabilità sono sempre 50 e 50. Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie e figli. Avrei avuto bisogno della sua presenza, certe mancanze le ho accusate. Se preferisci la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi”.

Bettarini ha tradito l’ex moglie nel corso del matrimonio. Sempre al Corriere della Sera, ha però rilasciato dichiarazioni nel tentativo di ribaltare la vicenda, affermando che le nozze sono finite per delle corna messe a lui dall’ex moglie: “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”.

Si arriva all’intervista odierna di Simona Ventura. Quando le è stato chiesto di commentare le parole recenti di Bettarini ha tagliato corto, dando una risposta secca, giusta e glaciale, senza volersi avventurare in una nuova e pruriginosa polemica: “Con Stefano sono alti e bassi. Vie di mezzo, mai!”.

Il ringraziamento a Maria De Filippi e il commento sui Ferragnez

Nel corso del bilancio dei 60 anni, la Ventura ha ripercorso le tappe salienti della sua vita e della sua carriera che, intorno ai 50 anni ha subito una battuta d’arresto. Non che sia sparita dalla tv, ma non ne è più stata una delle regine come nei tre decenni precedenti. A darle una mano arrivò Maria De Filippi.

“L’ultimo decennio – ha ammesso la conduttrice di Chivasso – è stato difficile sul piano lavorativo. Ho scelto io di lasciare la Rai, perché avevo capito che non c’era più la fiducia di un tempo. Presi al volo la proposta di Sky a X Factor. Ho lavorato di meno, ma volevo stare di più con i miei figli. Maria De Filippi mi ha dato una grandissima mano coinvolgendomi ad Amici e a Temptation Island, le sarò sempre grata“.

Spazio poi a un paragone azzardato con i Ferragnez. La Ventura ha sostenuto che si riconosce un po’ nella storia di Chiara con Fedez. Naturalmente quando lei aveva l’età dell’influencer cremonese era un mondo differente, vale a dire senza social. A proposito della Ferragni e del rapper, ha dichiarato che “entrambi stanno attraversando momenti complicati”. “Non parteggio per nessuno – ha aggiunto -, però di Chiara voglio dire che ha sbagliato, ma ha pagato il suo errore, ed è giusto che si vada oltre”.

I maestri televisivi e il progetto di vita con Giovanni Terzi

Per quel che riguarda i suoi ‘maestri televisivi’, ha spiegato di aver imparato da tutti. I tre però da cui ha ‘rubato’ di più sono Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Maurizio Costanzo. Dal primo ha apprezzato l’ironia, dal secondo lo stacanovismo e dal terzo come muoversi in un talk show.

Oggi è sposata felicemente con il giornalista Giovanni Terzi con il quale non esclude un giorno, in particolare tra una decina d’anni, di ritirarsi a vita privata, in una casa al mare.