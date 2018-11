Simona Ventura e l’ex beccati di nuovo insieme: ottimo rapporto con Gerò

Simona Ventura e Gerò Carraro non sono tornati insieme

Simona Ventura è stata beccata di nuovo col suo ex compagno, Gerò Carraro. Nessun ritorno di fiamma tra i due dopo l’annuncio della rottura su Instagram. L’ex coppia continua a frequentarsi per il bene di Caterina, la bambina che la Ventura ha adottato qualche anno fa e che ha cresciuto insieme a Gerò. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 novembre, mostra proprio i tre sorridenti per le vie di Milano. “Immaginavo che i paparazzi ci avrebbero fotografati insieme e, per evitare chiacchiere e speculazioni, io e Gerò abbiamo raccontato la verità sui social: ci siamo lasciati! Ma il bene tra noi è infinito. Con il rispetto di chi ha condiviso un pezzo di vita insieme, andremo avanti con il sorriso. Questa è la sola e unica verità”, ha detto la conduttrice alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Gerò e Simona Ventura si sono lasciati dopo 7 anni insieme

“Insieme, Gerò e io abbiamo condiviso qualcosa di importante, non solo il nostro amore, ma anche la crescita di Caterina. Ed è giusto che sia finita così: esistono le fiabe a lieto fine, o no? Ecco, la nostra è una favola che non deve assumere toni di tristezza. Il nostro è un lieto fine”, ha aggiunto Simona Ventura. Che ha conosciuto Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro attuale marito di Mara Venier, sette anni fa. I due sono entrati in crisi la scorsa estate: hanno capito di non amarsi più e hanno deciso di lasciarsi. Simona e Gerò sono rimasti però amici e continuano a vedersi con una certa frequenza.

Nuovo programma televisivo per Simona Ventura

Se in amore non è un momento propizio, diversa è la situazione lavorativa di Simona Ventura. Dopo il grande successo riscosso con la prima edizione di Temptation Island Vip, Super Simo condurrà con Teo Mammucari La Pupa e il Secchione.