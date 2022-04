Simona Ventura e le nozze con Terzi che non arrivano: parla la conduttrice

By

La 57enne ha spiegato i motivi per cui il tanto atteso matrimonio con il compagno non è stato ancora celebrato

Simona Ventura, conduttrice reduce dall’avventura a Ultima Fermata su Canale 5, da tempo fa coppia fissa con il giornalista 58enne Giovanni Terzi. Ai microfoni di Gente la spumeggiante 57enne ha discusso a proposito della sua storia d’amore e della possibilità di andare all’altare per la seconda volta, ufficializzando finalmente il legame con il suo compagno. Ecco perché i due non si sono ancora sposati e quali sono le loro prospettive per il futuro.

Simona Ventura sta vivendo una serena storia d’amore con Giovanni Terzi. La loro relazione, che dura da tre e anni e mezzo, sembra più solida che mai. Nell’intervista a Gente il volto di Citofonare Rai2 ha parlato di eventuali nozze con il compagno. I due sono intenzionati a sposarsi, eccome. A quanto pare però il periodo particolare che abbiamo vissuto a causa della pandemia ha mandato i loro piani all’aria.

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”.

La Ventura ha dato quindi la colpa del mancato matrimonio agli eventi. A quanto pare lei e Terzi desiderano fare il grande passo celebrando in grande stile.

“Vorremmo una festa senza rischi, godercela con accanto le persone del cuore. Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo. Il nostro amore è forte, si esprime ogni giorno: insieme siamo in grado di superare qualsiasi avversità. Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi”.

Secondo quanto dichiarato da Super Simo il matrimonio per lei e Terzi, che quindi molto probabilmente avrà luogo prima o poi, sarà quasi una formalità.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, una famiglia allargata

La Ventura e il compagno hanno, rispettivamente, tre e due figli da precedenti relazioni. Si può dire, a quanto traspare dalle parole della conduttrice, che i due si considerano già una famiglia, composta da loro e i cinque ragazzi.

“Per me la famiglia è essenziale, per Giovanni anche: noi non siamo più due, siamo uno. E questo uno ha cinque satelliti. Siamo felici e loro lo sono altrettanto nel vederci così”.

Simona Ventura, com’è noto, ha sposato nel 1998 il calciatore Stefano Bettarini, oggi legato a Nicoletta Larini. Da lui, a cui è rimasta legata fino al 2008, ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. Nel 2014, poi, la 57enne ha adottato una bambina, Caterina. La storia d’amore con Terzi è arrivata, come ha spiegato, come un fulmine a ciel sereno, quando ormai si era rassegnata a non trovare più l’amore. La Ventura ha raccontato di aver finalmente trovato la sua anima gemella dopo anni di delusioni amorose che l’hanno resa un po’ diffidente.

“Io ho sempre creduto nell’amore, ma non avevo mai trovato una persona tanto complementare e affine. Quando ci siamo incontrati eravamo un po’ due lupi solitari, due che si erano un po’ chiusi. Io pensavo che probabilmente avrei avuto tante cose nella vita, ma non l’amore, che sarei rimasta da sola, con i miei figli, e già mi ritenevo fortunata”.

L’incontro con Terzi ha ribaltato la situazione:

“È bastato parlare con lui, confidarmi, per stravolgere tutto. Mi sono sentita da subito molto protetta ed è stato spontaneo iniziare a scrivere insieme il nostro progetto di vita”.

Super Simo ha anche rivelato in cosa si sente migliorata grazie all’amore del suo Giovanni: