Le Iene scherzo a Bettarini, Nicoletta Larini in lacrime: il web insorge

La puntata di oggi, 23 febbraio 2022, de Le Iene si sta attirando fin dall’apertura aspre critiche. Stavolta nell’occhio del ciclone non c’è l’aspetto della nuova conduttrice, Belen Rodriguez, ma ciò che è stato mostrato in trasmissione. Il programma investigativo ha mandato in onda uno scherzo fatto ai danni di Stefano Bettarini, orchestrato con la complicità della compagna Nicoletta Larini. Fin qui niente di strano, se non fosse per l’eccessiva reazione di lui che ha addirittura fatto scoppiare in lacrime la 27enne. Ecco di cosa è accusato l’ex calciatore e perché molti pensano sia stata una brutta pagina di televisione.

Stefano Bettarini vittima de Le Iene: gelosia verso la Larini

Una delle vittime de Le Iene nella puntata di oggi è stata Stefano Bettarini. La redazione del programma ha architettato un ingegnoso piano per far scatenare la gelosia dell’ignaro ex marito di Simona Ventura, da circa 5 anni legato a Nicoletta Larini, figlia del pilota di Formula 1 Nicola Larini. Come è stato mostrato nel corso della puntata, la Larini ha fatto finta dapprima di essere stata accompagnata a casa da un certo Davide, un hair stylist, senza avvisare il suo Stefano che si è subito innervosito sospettando che la compagna gli stesse mentendo.

La ciliegina sulla torta è stata però, dopo qualche giorno, una singolare occupazione di un attico dell’ex calciatore. Quest’ultimo, una volta andato sul posto, ha scoperto che ad essersi stanziato all’interno dell’immobile era stato sempre lo stesso Davide. Questo si è subito giustificato dicendo che la Larini gli ha offerto la casa come location per fare delle storie Instagram. Il tutto all’insaputa di Bettarini, che è andato su tutte le furie. L’ex calciatore non ci ha visto più e ha iniziato a urlare, telefonando alla compagna intimandole con violenza di raggiungerlo.

Da questo momento è partita una vera e propria escalation di rabbia. Bettarini ha iniziato ad aggredire verbalmente, con fare minaccioso, la compagna, urlandole contro e ordinandole di andare via di casa e non farsi vedere mai più. Il 50enne ha avuto una reazione così esagerata che la Larini, nonostante fosse complice dello scherzo, è sembrata davvero spaventata ed è scoppiata a piangere fino all’arrivo degli inviati del programma.

Le Iene, scherzo a Bettarini: i duri commenti sui social

Molti spettatori de Le Iene hanno scritto sui social di essere profondamente indignati dall’atteggiamento di Bettarini. Quest’ultimo è stato criticato non tanto per le intenzioni ma per i modi, troppo aggressivi. “Maschilista”, “Relazione tossica”, “Che modi sono?” sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

Una volta terminata la messa in onda dello scherzo la coppia, presente in studio, è stata stuzzicata dai conduttori, Belen e Teo Mammucari. La showgirl argentina ha abbracciato la Larini, un po’ in imbarazzo, e le ha detto: “La prossima volta che ti urla così ti lascio il mio numero, chiama me e te la risolvo io”, ordinando a Bettarini di chiederle scusa. In ogni caso, per molti utenti di Twitter, ciò non basta: molti pensano che è evidente che la relazione tra l’ex calciatore e la 27 sia tossica e che è molto grave che nessuno lo abbia sottolineato seriamente.

Senza parole per la reazione di Bettarini. Uno scherzo del genere non era neanche da mandare in onda.

Veramente veramente pessimo #leiene — Marta ???? (@Martolina150) February 23, 2022

La fidanzata scoppia a piangere per la reazione di lui nonostante sia complice dello scherzo… c’è qualcosa che non quadra in questa relazione……#leiene — quinsss10 (@quinsss100) February 23, 2022