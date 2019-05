Simona Ventura e Gué Pequeno, feeling: clip ‘romantica’, fan gongolano

Simona Ventura e Gué Pequeno, che feeling: la clip ‘romantica’ mandata in onda a The Voice, i fan gongolano

Wow, che feeling tra Simona Ventura e Gué Pequeno. Durante la semifinale di The Voice of Italy, tra un’esibizione e l’altra dei concorrenti rimasti in gara, è stata mandata in onda una spassosa clip che ha mostrato una certa complicità tra il rapper e la presentatrice: un filmato simpatico, montato con vari spezzoni, in cui si paventa un certo debole di SuperSimo per Gué. È bene specificare che si è rimasti nell’ambito del ‘gioco’, dello spasso, anche perché la conduttrice, oggi, è felicemente fidanzata con Giovanni Terzi, giornalista con cui ha ritrovato l’amore dopo la fine della love story con Gerò Carraro. Tuttavia i fan hanno gongolato, mentre Morgan ed Elettra Lamborghini hanno commentato con una punta di sana malizia.

Elettra Lamborghini ‘colloquiale’, Morgan stuzzica, Gué gioca con le parole: la clip impazza tra i fan

“Chi non vorrebbe fare un limone con Gué”. Questo è solo uno dei passaggi della clip che ha mostrato le ‘attenzioni’ che Simona Ventura ha riservato a Pequeno nel percorso di The Voice. Nel filmato si è visto anche Morgan, che ha più volte detto, tra il serio e il faceto, che SuperSimo ha un debole per il rapper. A sua volta quest’ultimo ha lanciato alcune pillole che lo stanno rendendo sempre più celebre e apprezzato tra i fan di The Voice. “Le lusinghe di Simona sono lusinghiere. Sono lusingato”, una delle chicche del rapper, che con le parole ci sa proprio fare. Altra frase che non è passata inosservata ai telespettatori, che prontamente si sono riversati su Twitter a commentare, è stata quella di Elettra Lamborghini, che ha espresso la sua opinione sul fascino di Pequeno in modo molto colloquiale: “Gué ha il suo fascino, è proprio un torellone da monta.” Olé…

“Simona l’abbiamo persa ufficialmente”, i fan pazzi della clip

I fan si sono scatenati su Twitter. Alcuni commenti a caldo: “No, va beh, ora voglio Guè insieme a Simona”, “Simona sotto mille treni per Gué”, “Deceduta. Simona cotta di Guè. Adoro!”, “Si è innamorata Simona! È persa!”, “Simona l’abbiamo persa ufficialmente”, etc…