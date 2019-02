Gue Pequeno si è fidanzato? Mano nella mano con una donna misteriosa

Gue Pequeno avvistato in compagnia di una donna misteriosa: è lei la nuova fidanzata? Il gossip impazza

Gue Pequeno potrebbe aver trovato l’amore. Il rapper, proprio di recente, è stato avvistato in compagnia di una giovane donna. Il video è stato pubblicato oggi dalla pagina Instagram di Spysee e, dagli atteggiamenti che il cantante ha dimostrato di avere nei confronti della ragazza, ha portato molti a credere che si potesse trattare della sua nuova fidanzata. Alcuni fan, inoltre, hanno commentato ironicamente (o forse no?) il filmato in questione scrivendo: “È lei la moglie cubana”. Per i meno informati, diversi mesi fa, il rapper, in concomitanza dell’uscita del nuovo album “Sinatra“, aveva dichiarato durante un’intervista di avere una moglie cubana. Perché questa sua affermazione ha insospettito i fan? Perché questi, fino a quel momento (e fino ad oggi in realtà), erano convinti che Gue Pequeno fosse single.

Gue Pequeno mano nella mano con una donn, è lei la nuova fidanzata dal rapper? I fan tuonano: “È la moglie cubana”

Il sound raggae? “Io ho una casa in Sud America, conosco tutti i rapper latini, mia moglie è cubana, io sono dentro quella cosa lì, non è che è una cosa che faccio per seguire il trend del momento. Mi piace quella roba lì” aveva dichiarato Gue Pequegno qualche mese fa. Pochi quelli che si sono soffermati sull’analisi del suo nuovo sound e tantissimi, invece, quelli che si sono detti: ma da quando Gue ha una compagna? E sopratutto, quando si è sposato? Adesso che è stato avvistato mano nella mano con questa donna misteriosa, dunque, viene da chiedersi se non sia davvero lei la persona di cui parlava allora. In merito alla questione, comunque, il rapper non si è ancora espresso (e chissà se lo farà presto).

Gue Pequeno a Sanremo 2019: la frecciatina a Pio e Amedeo

Di Gue Pequeno si è parlato recentemente sopratutto per via delle esternazioni fatte dal rapper sui social dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Gue, dopo aver citato Achille Lauro, su Instagram stories aveva provato a rispondere a suo modo a Pio e Amedeo (che durante la avevano fatto dell’ironia sulla sua giacca) e usando delle parole che, secondo i più, altro non erano che una chiara frecciatina rivolta ai comici.