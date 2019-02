Gue Pequeno a Sanremo, frecciatina di Pio e Amedeo: il rapper sbotta

Gue Pequeno a Sanremo 2019 con Mahmood: la frecciatina di Pio e Amedeo non piace

Le polemiche non mancano mai, neanche al Festival di Sanremo. In questa quarta serata, i Big in gara hanno riproposto il loro inedito duettando con altri artisti italiani e non. Il rapper Mahmood ha scelto di portare con sé sul palco un suo grande amico e collega. Gue Pequeno ha accettato di esibirsi insieme al concorrente della kermesse canora. L’arrivo di Cosimo Fini ha spiazzato tutti, ma la perfomance è piaciuta moltissimo. La strofa scritta e interpretata dal milanese ha lasciato tutti a bocca aperta, così come il look scelto per questa speciale occasione. D’altronde, non è un segreto che Gue ami stare sempre sul pezzo, aggiungendo però quel qualcosa in più che non tutti riescono ad osare. L’elegante e forse un po’ stravagante completo rosso è stato aspramente criticato sui social e tanti si sono lasciati andare ad un’incredibile ironia. Tra questi ultimi emergono Pio e Amedeo.

Sanremo 2019, Pio e Amedeo fanno ironia su Gue Pequeno: il rapper risponde per le rime ai due comici

Pio e Amedeo hanno commentato l’outfit che Gue ha sfoggiato sul palco del Teatro Ariston attraverso una simpatica storia Instagram. “Gue Pequeno vestito come la scimmietta di Dolce Remì.” A quanto pare il diretto interessato non ha gradito l’ironia dei due che, tra le tante cose, sono stati ospiti di Sanremo 2019 proprio nel corso della seconda serata. Sul web si è anche iniziato ad esaminare quelle che nel gergo rap vengono chiamate ‘barre’. Il bello, dannato e irraggiungibile Cosimo Fini ha citato il titolo del brano che Achille Lauro ha portato in gara al Festival. “Adesso piango sulla Rolls Royce.” In molti si sono chiesti se le parole di Gue fossero una velata (neanche troppo) frecciatina al collega romano.

Gue risponde a Pio e Amedeo e parla di Achille Lauro: il rapper chiarisce la sua posizione

Attraverso i canali social, Gue Pequeno ha risposto alla frecciatina di Pio e Amedeo e ha chiarito la sua posizione nei confronti di Lauro. “È stato bellissimo partecipare al Festival. Ad Achille Lauro va il mio rispetto. E già che ci sono volevo dire a Pio e Amedeo che le uniche scimmiette sono loro.”