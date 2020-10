Simona Ventura e Giovanni Terzi: matrimonio rimandato

By

La conduttrice tv e il giornalista dovevano sposarsi in autunno ma l’emergenza Covid-19 ha bloccato ogni progetto. “Senza il Coronavirus lei sarebbe mia moglie”, ha dichiarato il 56enne.

Simona Ventura e Giovanni Terzi non si sposano più. Il grande evento era fissato prima della fine del 2020 ma la pandemia ha bloccato tutti i preparativi. La coppia ha ufficialmente rinviato le tanto attese nozze. Ad annunciarlo il giornalista e scrittore nonché opinionista televisivo in una intervista concessa al settimanale Vero.

Simona e Terzi hanno deciso di rimandare il matrimonio ad un periodo più tranquillo, dove poter festeggiare senza mascherine e restrizioni. La data non è stata ancora svelata ma molto probabilmente sarà nella seconda parte del 2021. Giovanni è stato piuttosto chiaro:

“Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazione. Rimandiamo il matrimonio, deve passare questo brutto momento che stiamo vivendo tutti. Alle nostre nozze deve esserci solo gioia, la stessa che noi due viviamo ogni giorno che stiamo insieme”

Insieme da quasi due anni, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono più uniti e affiatati che mai. Il primo incontro è avvenuto a casa di amici comuni ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Una sintonia a 360 gradi, tanto che nell’ultimo periodo la presentatrice e il giornalista hanno iniziato pure a lavorare insieme.

A breve, come anticipato proprio da Vero, Simona sarà produttrice e autrice di un programma condotto da Giovanni su Discovery: una partnership che si preannuncia scoppiettante e magica per i diretti interessati, che non vedono l’ora di unire l’utile al dilettevole.

Chi è Giovanni Terzi

Classe 1964, Giovanni Terzi è architetto, scrittore, giornalista e opinionista televisivo. È figlio dell’ex vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Giovanni Battista Terzi. Ha alle spalle dei legami importanti che gli hanno regalato due figli, ormai grandi: Lodovico e Giulio Antonio. Prima di incontrare Simona Ventura ha vissuto diverse relazioni inconcludenti. Quello per l’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi è sicuramente un amore profondo e importante.

Dal canto suo Simona Ventura ha amato due uomini prima dell’incontro con Giovanni Terzi: l’ex marito Stefano Bettarini e l’ex compagno Gerò Carraro. Dal primo ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo, mentre col secondo ha adottato la terzogenita Caterina.

Qualche tempo fa si era parlato della possibilità di vedere Stefano Bettarini come testimone di nozze al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. La presentatrice ha ricucito un rapporto con il padre dei suoi figli e l’ex calciatore ha legato parecchio con il nuovo compagno dell’ex moglie.