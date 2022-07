Correva l’anno 2007, L’Isola dei Famosi era saldamente in mano a Simona Ventura e andava in onda su Rai Due. A un certo punto, il naufrago tutto scienza e pacifismo Alessandro Cecchi Paone si impuntò e, in diretta, mise i bastoni tra le ruote alla ‘Tigre di Chivasso’, rifiutandosi di fare la nomination, come da regolamento. Ne uscì una delle scene più cult che la tv generalista abbia mai visto, segnata da uno dei più burrascosi botta e risposta visti in uno show. La presentatrice andò su tutte le furie, Paone non volle fare alcun passo indietro e continuò, in modo alquanto surreale, a dire che non avrebbe fatto alcuna nomination.

“La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi”, ringhiò la Ventura in diretta Rai. “Mi rifiuto di fare una nomination, è un gesto incivile. Non ho mai votato contro qualcuno non comincerò ora all’Isola dei Famosi”, si giustificò il giornalista. Così la conduttrice andò a prendere il regolamento – siglato da ogni concorrente al momento della stipula del contratto – e lo lesse in diretta. Naturalmente fare le nomination faceva parte del gioco e Paone non fece una bellissima figura.

A distanza di 15 anni da quell’episodio, Simona Ventura e Cecchi Paone si sono incontrati e si sono chiariti. E pace fu! L’occasione è giunta nel corso della terza edizione di LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA, i salotti culturali organizzati e presieduti dalla stessa Ventura e dal suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi. La rassegna, iniziata il 30 luglio (terminerà il 10 agosto), ha sede nel giardino del Grand Hotel di Rimini. Ad aprire le danze c’è stato proprio il divulgatore scientifico. Dopo tre lustri, lui e Simona si sono lasciati tutto alle spalle, come ha spiegato la conduttrice attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Abbiamo chiarito dopo 15 anni, vero Alessandro?! Amici per sempre”, ha scritto la Ventura a corredo di un filmato pubblicato sui social in cui ha riproposto uno stralcio del famoso diverbio de L’Isola dei Famosi. Nella medesima clip ha poi montato un secondo video, quello dell’incontro avuto nelle scorse ore con il giornalista a LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA.

Simona: “Alessandro, possiamo finalmente dire che avevi letto il contratto e che quindi volevi provocare? Possiamo dirlo dopo tanti anni?”. “Certo, tu mi insegni che i reality richiedono dei colpi di scena”, la risposta sorridente dello studioso. “Si, tu non me ne hai fatti mancare. Ti ho detto: “Sei fuori come un balcone””. “Ma è vero, però è un balcone che ha buone strutture, non cade”, ha chiosato Paone. Infine entrambi hanno detto di volersi bene. Pace fatta, e vissero tutti felici e contenti!