Simona Ventura delusa da Rai, presto incontro con Signorini: indiscrezioni

Avevamo immaginato che la reazione di Simona Ventura ai palinsesti Rai non sarebbe stata il massimo, e stando a quanto raccontato da Tvblog pare che i fatti stiano proprio così. Non che sia ingiustificata una reazione del genere, visto che finora alla conduttrice hanno assegnato solo il documentario Chiara Ferragni Unposted, e non hanno ancora ufficializzato tra l’altro il programma branded content di cui si è parlato recentemente e che dovrebbe andare in onda di sabato o domenica su Rai Due; di certo c’è la cancellazione della Settimana ventura e quella di The Voice of Italy mentre la versione Over di quest’ultimo è stata affidata ad Antonella Clerici. Insomma non proprio delle prospettive entusiasmanti per Simona. Veniamo al dunque.

Simona Ventura, l’incontro con Alfonso Signorini che scatena il gossip: il futuro della conduttrice

La premessa era d’obbligo per rendere ancor più ghiotta l’indiscrezione lanciata da Blogo, secondo cui pare che nei prossimi giorni Simona Ventura incontrerà il direttore di Chi Alfonso Signorini, come sapete impegnato anche quest’anno con il Grande Fratello Vip. Tvblog non spiega quali saranno i contenuti di quest’incontro ma dubitiamo che la Ventura possa accettare un’eventuale partecipazione al reality show di Canale 5, visto che ha già sfidato l’impossibile (almeno per una conduttrice del suo calibro) con l’Isola dei famosi. Di certo nei prossimi giorni ne sapremo di più perché un incontro del genere non potrà mai passare inosservato agli occhi della stampa.

Mediaset, Simona Ventura accolta con Selfie e Temptation Island Vip: si attendono novità dalla Rai

Mediaset ha trattato molto bene la Ventura dopo l’addio alla Rai: come senz’altro ricorderete, le avevano infatti affidato Selfie e Temptation Island Vip, non due programmini insomma, soprattutto se pensate al successo del secondo, ed è davvero strano che l’azienda rivale non abbia ancora trovato una collocazione adeguata e di spessore per una conduttrice così importante. Tanti saranno i rumor che emergeranno sulla prossima stagione televisiva: siamo proprio curiosi di scoprire quali di quelli su Simona Ventura si concretizzeranno. Ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.