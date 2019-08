Simona Ventura emoziona: la bellissima dedica ai figli

Simona Ventura emoziona tutti: ecco la bellissima dedica che ha fatto ai suoi adoratissimi figli

Estate d’oro per la nostra Simona Ventura che in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze accanto al suo amore Giovanni Terzi e ai suoi figli. Non ne è mai stato fatto un mistero di quanto l’amata conduttrice sia legata ai suoi affetti. Di questo ne ha dato prova specialmente quando ha dovuto allontanarsi dall’Italia per partecipare, come concorrente, a l’Isola dei Famosi. Simona Ventura ha tre figli, Niccolò e Giacomo nati dal suo matrimonio con Stefano Bettarini, e Caterina una bambina che ha preso in affidamento nel 2006 quando aveva solamente un paio di settimane. Il legame con i suoi ragazzi è dunque molto forte. E oggi tramite i social lo ha dimostrato ancora una volta emozionando tutti i suoi follower che si sono detti fieri ed orgogliosi di seguire una donna così speciale come lei. La Ventura può essere considerata una vera Super Mamma!

Simona Ventura, una meravigliosa canzone dedicata ai figli

In questi giorni, Simona Ventura si trova in vacanza a Rimini con Giovanni Terzi, sua sorella Sara Ventura e due dei suoi figli, Giacomo e Caterina. La conduttrice, però, sente la mancanza del suo primogenito, Niccolò, che invece è volato ad Ibiza. Simona questa sera ha postato su Instagram le foto che la ritraggono abbracciata a Giacomo e Caterina ed ha scritto: “Niccolò manchi solo tu!! Un’estate d’amare!“. In seguito ha postato le stesse foto sulle Instagram Stories dedicando ai suoi figli l’emozionante canzone “A te” di Jovanotti. L’omaggio per i suoi gioielli è a dir poco meraviglioso.

Simona Ventura e il rapporto speciale con la sua Caterina

La Ventura ha un rapporto davvero speciale con Caterina, del resto lei è la sua unica figlia femmina. Per la conduttrice sua figlia è stato un vero e proprio dono dal cielo, una sorpresa che la vita le ha fatto. Le due hanno incrociato i loro sguardi nel 2006 quando Caterina aveva poche settimane di vita, la bambina era figlia di un parente di Simona che sfortunatamente, per vari problemi, non poteva prendersene cura. La Ventura non ci pensò su due volte e nonostante tutto decise di prendere in affidamento Caterina per darle una famiglia e un tetto sicuro. Oggi Caterina ha tredici anni, sta crescendo, ma la sua mamma è fiera del rapporto che ha instaurato con i suoi fratelli: “Quando li guardo tutti insieme, così affiatati e protettivi l’uno nei confronti dell’altro, penso che buona parte del mio mondo si racchiuda in quell’immagine“ ha dichiarato tempo fa la conduttrice al settimanale Gente.

Simona Ventura e il grande amore con Giovanni Terzi

Dopo la fine della sua relazione con Gerò Carraro, Simona Ventura ha ritrovato l’amore tra le braccia di Giovanni Terzi, giornalista e vicedirettore de Il Corriere della Sera. I due formano una coppia stupenda, appaiono sempre felici ed innamorati più che mai. Ultimamente, Simona e Giovanni hanno avuto l’onore di partecipare allo stesso evento a Cattolica e per l’occasione la showgirl ha scritto una bellissima dedica per il suo compagno, dimostrandosi davvero molto innamorata.