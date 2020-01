Quando si sposa Simona Ventura: l’intervista con Francesca Fialdini, Da noi…a ruota libera

Prima intervista del 2020 per Simona Ventura. La conduttrice è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 5 gennaio. Super Simo ha raccontato dei suoi progetti futuri per il nuovo anno, tra cui spicca il matrimonio con Giovanni Terzi. La Ventura e il giornalista fanno coppia fissa da qualche mese ma sono già inseparabili e hanno deciso di diventare marito e moglie. Al momento, però, non è stata ancora decisa né la data di nozze né la location. È stata la stessa Simona a confidarlo alla Fialdini, chiarendo che per il momento non sono stati scelti neppure i testimoni (anche se si vocifera di un coinvolgimento di Stefano Bettarini). Insomma, è tutto un work in progress…

Simona Ventura ferita per le malelingue del passato

Mentre guarda al futuro con ottimismo e passione, Simona Ventura non può fare a meno di dimenticare le malelingue che hanno influenzato la sua vita privata e professionale. “Nel corso degli anni mi hanno ferita molto. Le chiacchiere infondate sul mio rapporto con la droga, che è lungi da me, hanno lasciato il segno e messo a rischio la tutela dei miei figli”, ha ammesso Simona a Da noi…a ruota libera. Per fortuna tutto è passato e ora la Ventura è più che mai determinata a vivere un 2020 sereno e felice. “Il 2019 è stato l’anno della mia rinascita. Sono davvero orgogliosa di essere tornata in Rai“, ha sottolineato.

Simona Ventura e il suo futuro lavorativo dietro le quinte

In attesa del secondo matrimonio, Simona Ventura continua a lavorare come presentatrice. Ma nel suo futuro si vede dietro le quinte, pronta a scoprire nuovi talenti. Qualcosa che la 54enne fa già da tempo visto che nel corso della sua lunga carriera ha messo in luce molti artisti emergenti, tra cui Francesco Facchinetti e Belen Rodriguez.