Simona Ventura conferma le nozze: scelto il luogo del matrimonio

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno superato la prova del nove, quella della convivenza – imposta forzatamente dalla quarantena dettata dal coronavirus – , ed ora sono pronti a sposarsi. Prima dell’emergenza sanitaria già avevano espresso tale proposito ma ora c’è una consapevolezza in più e persino c’è già anche il luogo in cui si celebrerà il matrimonio. Vale a dire Rimini. A spiegarlo è stata la stessa conduttrice che si è raccontata al magazine Chi, in edicola da domani 19 luglio. Simona ha dichiarato che se non ci fosse stato il lockdown avrebbe già sposato il giornalista con il quale ha allacciato una relazione da circa un anno e mezzo e con il quale sta vivendo una ‘seconda giovinezza’ sentimentale.

Simona Ventura preso sposa: con Giovanni Terzi l’amore non ha fine

Simona narra che il lockdown l’ha ulteriormente unita a Giovanni. Lei stessa ha parlato di prova del nove superata in modo più che brillante al fianco del giornalista. Da qui la scelta definitiva di convolare a nozze visto che dopo la quarantena al posto di aver avuto un senso di ricerca di libertà e di maggiori spazi le è capitato il contrario. “Adesso non vorremmo più riavere gli spazi di prima, anche se so che in molti casi, dopo il lockdown, i primi a riaprire sono stati gli avvocati matrimonialisti”, spiega la Tigre di Chivasso. Insomma, con Terzi l’amore è più che solido e quindi il passo verso i fiori d’arancio è un qualcosa di ‘naturale’. C’è una data? Non ancora, ma le celebrazioni sono piuttosto vicine…

Simona Ventura, le nozze con Giovanni Terzi si avvicinano

La Ventura confessa che lei e Giovanni si sono “travolti” a vicenda, in modo del tutto inaspettato. Anche perché dopo un passato dove sia a lei sia a lui non sono mancate situazioni di sofferenza non credeva di tornare innamorata come “un’adolescente”. E invece è proprio vero che le vie dell’amore sono infinite e non smettono mai di sorprendere. Non resta che attendere il matrimonio. A proposito, perché in pole position c’è Rimini per quel che riguarda la location della festa? “Rimini è certamente un posto del cuore per noi”, fa sapere sempre Simona che aggiunge che l’evento è tutt’altro che remoto. Nessuna data certa, ma la Ventura assicura che avverrà prima di quel che si possa immaginare. Qualche indizio? “Appena si potrà stare senza mascherina”. Viva gli sposi!