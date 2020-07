Albano e Lecciso, la visita di Simona Ventura e Giovanni: “Grazie”

Il coronavirus ha cambiato i piani delle vacanze di molti italiani che per via dell’emergenza sanitaria si sono visti, in diversi casi, impossibilitati a raggiungere l’estero. Una situazione che alcuni hanno trasformato in un’occasione per godersi le bellezze del Bel Paese. Tra questi la coppia formata dalla conduttrice Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi che attualmente si trovano in Puglia. E visto che a due passi da loro ci sono le Tenute Carrisi, perché non fare un salto a trovare un vecchio amico? Ecco allora che Albano ha accolto la presentatrice e il compagno. A fare gli onori di casa assieme a al cantante c’è stata Loredana Lecciso, con la quale l’ex di Romina Power ha annunciato di recente di essere tornato a fare coppia.

Simona Ventura ad Albano: “Storia di un’amicizia, storia di un grande uomo”

“Storia di un’amicizia, storia di un grande uomo”, ha scritto Simona Ventura su Instagram, a corredo di un quadretto affettuoso in cui appare nelle Tenute Carrisi con Giovanni Terzi, Albano e Loredana. Sorrisi e rilassatezza è quel che trapela dallo scatto. Ricordiamo che Simona è promessa sposa del giornalista. La passione li ha letteralmente travolti e la Tigre di Chivasso, in più occasioni, ha reso noto di aver in progetto di sposare Terzi. Progetto che al momento sembra aver avuto una battuta d’arresto: non perché il sentimento sia venuto meno, ma per via dell’epidemia di Covid-19 che ha fatto saltare molti eventi, tra cui una miriade di matrimoni e relative preparazioni.

Romina Power si confida sul rapporto con Albano

Ieri 26 luglio è stata una data particolare per Albano. 50 anni fa, nel medesimo giorno, sposava Romina Power. La cantante americana, per ricordare l’evento e ripercorrere le tappe al fianco di Carrisi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, spiegando che il pugliese le ha insegnato a stare sul palco e ad affrontare il pubblico. Dal canto suo la Power ha reso l’ex marito meno “melodrammatico” e più “leggero”. Romina ha inoltre dichiarato di aver ricevuto supporto da Albano dopo la morte della sorella Taryn, alla quale era molto legata. Il decesso è stato registrato poche settimane fa.