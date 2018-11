Simona Ventura conferma storia tra Niccolò e Caroli Schiavi: la sua opinione

Simona Ventura conferma il fidanzamento tra il figlio Niccolò Bettarini e l’ex tentatrice Carolina Schiavi: ecco cosa pensa

Niccolò Bettarini e l’ex tentatrice Carolina Schiavi fanno ormai coppia fissa. La conferma, oggi, è arrivata anche da mamma Simona Ventura. La conduttrice, intervistata dal settimanale Chi in occasione del diciottesimo del figlio Jack, ha parlato della nuova fidanzata del figlio Niccolò e, poi, ha detto anche la sua sull’intera faccenda. “Mio figlio è bello come il sole. Speriamo sia quella giusta” ha dichiarato SuperSimo “Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi un sorriso in questo momento gli fa un gran bene”. Su Carolina, in fine, ha espresso il suo apprezzamento anche Stefano Bettarini (presente al party e all’intervista). “Che dire” ha commentato Bettarini “Buon sangue non mente”.

Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi paparazzati insieme: è nata una nuova coppia

Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi, ha raccontato Simona Ventura, si sarebbero conosciuti proprio quest’estate in Sardegna. I due, dopo aver condiviso sui social il loro amore, sono stati ora paparazzati insieme daChi che, per l’occasione, ha dedicato loro un articolo. Nello stesso è possibile vedere i due che passeggiano abbracciati tra le vie di Milano, pranzano in un locale e, proprio quando pensano di non essere visti (anche se non è così), si scambiano un tenero bacio. Lei, che a Temptation Island è stata la tentatrice di Gianpaolo Quarta, sembra essere molto presa ma, ad onor del vero, lo stesso si potrebbe dire di Niccolò.

Simona Ventura: ecco perché Gerò Carraro assente alla festa di compleanno del figlio Jack

Simona Ventura, da quando ha ufficializzato la fine della storia con Gerò Carraro, ha sempre ribadito di stare facendo di tutto per mantenere civili i rapporti con il suo ex. Al compleanno del figlio Jack, però, Gerò ha scelto comunque di non presentarsi. Il motivo? “Mio figlio lo ha invitato, ma Gerò ha deciso di fare un passo indietro” ha spiegato Simona “Lo rispetto molto”.