Niccolò Bettarini fidanzato? Baci e coccole con un’ex tentatrice (VIDEO)

Niccolò Bettarini ha una nuova fidanzata? Lei è un’ex protagonista di Temptation Island

Niccolò Bettarini potrebbe essersi fidanzato. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato immortalato in un video (postato sui social e individuato per primo da Il Vicolo delle News) dove si scambia baci e affettuosità con un’ex protagonista di Temptation Island. Lei è Carolina Schiavi, la tentatrice vicina a Gianpaolo Quarta quest’estate (ex fidanzato di Martina Sebastiani). Tra Carolina e Gianpaolo, una volta finita la trasmissione, non c’è stato però nulla. I due, stando a quanto dichiarato da Quarta in persona, dopo Temptation Island non si sarebbero più rivisti. I loro contatti fuori, di fatto, si sono limitati solo ad uno scambio di alcuni messaggi su Instagram.

Niccolò Bettarini e Carolina Schiavi stanno insieme? Le ultime indiscrezioni

Oggi, ad onor del vero, non possiamo dire con certezza se Carolina Schiavi e Niccolò Bettarini stiano veramente insieme o se, invece, tra di loro ci solo una semplice amicizia. Certo è che gli ultimi indizi sui social (compresa la complicità e l’intimità mostrata nel video postato da Carolina) sembrerebbero tutti portare a questa conclusione. Per saperne di più, ovviamente, non ci resta che aspettare di vedere come evolvono le cose e, magari, aspettare la conferma (o la smentita) da parte dei diretti interessati.

Chi è Carolina Schiavi? Tutto quello che sappiamo sull’ex tentatrice di Gianpaolo Quarta ora vicina a Niccolò Bettarini

Di Carolina Schiavi, noi, avevamo già scritto quest’estate quando, durante la sua partecipazione a Temptation Island, si era distinta come tentatrice di Gianpaolo Quarta. Quello che sappiamo di lei (come abbiamo già riportato qui) è che è nata a Varese il 24 marzo del 1994, ma vive a Milano, dove fa la modella e la fotomodella. Carolina, oltre agli animali, ha una forte passione per il mondo della moda e dello spettacolo.