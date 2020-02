Simona Ventura conferma i gossip: è stata boicottata a Sanremo 2020

Simona Ventura doveva essere al Festival di Sanremo 2020 ma qualcuno non ha voluto

Doveva esserci pure Simona Ventura tra le dieci donne di Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Ma qualcosa è andato storto e la presenza di Super Simo è stata bloccata. Un gossip trapelato nei giorni scorsi e che oggi sono stati confermati dalla stessa conduttrice. La confessione della Ventura è arrivata nel suo programma domenicale La Domenica Ventura al termine della settantesima edizione della kermesse musicale. Che è stata un grande successo: è stata l’edizione più vista degli ultimi quindici anni con picchi del 70% solo nella serata finale.

Cosa ha detto Simona Ventura sul Festival di Sanremo 2020

“Mi avevano invitato a Sanremo, ma qualcuno ha stoppato la mia partecipazione”, ha dichiarato Simona Ventura subito dopo la fine del Festival di Sanremo. “Ma va bene così, va bene così”, ha aggiunto la 54enne. La conduttrice – tornata in Rai lo scorso anno – ha preferito non svelare ulteriori dettagli. Ci sarà forse il prossimo anno per il bis di Amadeus? Quest’ultimo dovrebbe infatti tornare all’Ariston nel 2021 anche se per il momento il presentatore ha preferito non dare ancora una risposta definitiva.

Simona Ventura ha già condotto il Festival di Sanremo

Nel corso della sua lunga carriera Simona Ventura ha condotto un solo Festival di Sanremo, quello del 2004 con la direzione artistica di Tony Renis. Vincitore di quell’edizione è stato Marco Masini con la canzone L’uomo volante.