Simona Ventura ha commentato gli ascolti tv di Ultima Fermata, che non sono di certo tra i migliori portati a casa dalla squadra di Maria De Filippi. Il programma può essere considerato come una costola di Temptation Island, dove le coppie possono essere anche sposate e con figli e dove sono spariti i tentatori, ma ci sono i migliori amici e i nuovi compagni. Anzi, in alcuni casi ci sono anche tentatori sotto mentite spoglie: si è visto con la coppia Jonatan e Arianna con l’istruttrice di fitness. Il pubblico non sta rispondendo proprio benissimo a questa nuova formula sugli amori in crisi, di cui la Ventura è voce narrante.

Intervistata da FQ Magazine, Super Simo ha parlato della chiamata di Maria De Filippi. Quest’ultima quindi avrebbe voluto fortemente la Ventura al timone di Ultima Fermata. L’ha chiamata e le ha chiesto se avesse voglia di esserne la voce narrante. Simona non ha avuto dubbi: ha risposto subito sì e lo farebbe altre trenta volte, ha detto. Lei crede molto in Ultima Fermata e sugli ascolti che non vanno oltre il 12% si è espressa così:

“Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. È un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamata e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme. Come sono grata alla Rai per avermi dato l’ok e a Mediaset per avermi dato fiducia sperimentando”

Per la Ventura ci vuole pazienza con questo nuovo programma, che trova profondo e in grado di comunicare al pubblico più di quanto si possa pensare. Di cosa parla a chi lo segue? Di cose che magari spesso tra partner finiscono sotto al tappeto, secondo la conduttrice. Ha anche fatto notare la differenza tra Ultima Fermata e Temptation Island: nel nuovo programma le coppie sono concentrate sul loro rapporto. Non hanno modo di scappare e di rifugiarsi nelle tentazioni, possono solo riflettere su sé stessi. E c’è anche la terapia di coppia, punto di forza di questo programma. Ultima Fermata è l’ennesimo programma al quale Super Simo lavora insieme alla Fascino di Maria De Filippi. E per lei è molto bello collaborare con loro:

“Mi piace molto. Mi trovo benissimo e sono riconoscente con Maria per tutto quello che abbiamo fatto, con lei parlo volentieri di tutto. Il fatto che mi abbia chiamata mi ha riempito di orgoglio”

Simona Ventura risponde a Manuel Agnelli: “Io peggior giudice? Lui con i Maneskin ha avuto c…”

Nel corso dell’intervista c’è stato modo di ricordare diversi successi della conduttrice, anche in altre vesti. Per esempio X Factor, dove è stata giudice per cinque anni. A tal proposito le hanno riportato un commento di Manuel Agnelli, che a La Confessione l’ha definita il peggior giudice del talent show. Nel rispondere, Simona Ventura ha lanciato una bella stoccata ad Agnelli sui Maneskin: