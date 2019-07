Simona Ventura ne La casa di carta: l’appuntamento in tv

By

Simona Ventura e la collaborazione con Netflix, la sua nuova avventura che ha fatto impazzire i fan

É da ieri sera che Simona Ventura ha iniziato a fare la misteriosa con i suoi fan. L’amata conduttrice sui suoi social ha postato una bellissima fotografia accompagnata, però, da una didascalia molto pesante. Tramite il suo post, Simona ha parlato di dolore e di rinascita e per farlo ha scelto di utilizzare la splendida poesia di Giusy Maugeri. Dopo averla letta, tanti dei suoi follower le hanno domandato se le fosse accaduto qualcosa. Qualcuno le ha fatto i complimenti, sperando di aver inteso a cosa si riferisse, altri invece hanno continuato a provare a risolvere l’intricato rebus. Simona Ventura non ha riposto a nessuno, ha preferito tacere e, anzi, stamattina ha gettato ancor di più benzina sul fuoco.

Post neri e urla nel profilo di Simona Ventura, che cosa è successo?

L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi stamattina ha fatto preoccupare ancora di più i suoi fan. La Ventura sul suo profilo Instagram ha postato una serie di fotografie nere senza nessuna didascalia. Ciò, ovviamente, ha scatenato il panico generale e qualcuno è arrivato addirittura a chiedersi se, per caso, la showgirl avesse voluto annunciare la fine della sua relazione con Terzi. Fortunatamente, nulla di tutto questo. Qualche minuto dopo, infatti, Simona ha fatto una divertentissima diretta dove, dopo aver mostrato dei bellissimi abiti ed aver parlato di un nuovo e misterioso progetto televisivo, si è messa ad urlare ed ha finto di essere stata rapita. Che cosa è successo a Simona? Chi è che l’ha portata via? Il mistero si è risolto dopo pochissimi minuti. Tramite un video, infatti, Simona ha annunciato la sua nuova collaborazione con la piattaforma di streaming Netflix per celebrare l’uscita della nuova stagione de La Casa di Carta.

Ma il mistero è comunque rimasto…

Pur avendo postato il video, Simona non ha spiegato quale sarà il suo ruolo preciso. La Ventura, dopo aver ironicamente annunciato di essere stata rapita dalla famosa Banda di ladri, ha invitato i suoi follower a sintonizzarsi questa sera su Rai Due alle ore 23:00. Beh, non ci resta che seguire il suo consiglio!