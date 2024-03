Simona Ventura: bidonata a Sanremo 2004, chi è il big sottaciuto

Simona Ventura intervistata da Mara Venier a Domenica In. Già di per sé questa è una notizia visto che le due donne per quasi un decennio non si sono rivolte la parola. “Non ricordiamo nemmeno il motivo del perché ci siamo allontanate”, ha spiegato ‘Super Simo’ in apertura della chiacchierata. La padrona di casa le ha fatto eco: “Vero, poi a volte si sbaglia a dare ragione alle chiacchiere altrui e…”. Oggi il legame è stato recuperato.

Durante la conversazione si è poi scivolati sulla stellare carriera della Ventura. A un certo punto si è parlato del Festival di Sanremo 2004, capitanato proprio dalla conduttrice di Chivasso, che fu affiancata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Quel Festival, però, prima dell’inizio fu segnato da roventi polemiche. Non doveva nemmeno timonarlo la Ventura che fu chiamata a subentrare in extremis.

“Lo doveva fare un nostro collega che si è poi tirato fuori quando ha visto la parata a inizio gennaio”, ha ricordato Simona. “Chi era?”, ha chiesto la curiosa Venier. “Non mi va di dirlo”, la controreplica. La ‘Zia’ non ha mollato la presa: “Lavora ancora?”. “Certo, ohhh. Uno dei numeri uno. Non ha fatto niente di che, si è tirato indietro. Io ero un treno e ho detto di sì. Ho avuto solo un mese e mezzo per preparare il Festival. Ha vinto poi Marco Masini”.

Chi è il conduttore big che lasciò la patata bollente poi raccolta dalla Ventura? Trattasi di Paolo Bonolis. Fu lui il presentatore designato inizialmente dalla Rai. Non era però stato nominato direttore artistico, ruolo allora affidato a Tony Renis. Quest’ultimo e Bonolis non trovarono la sintonia giusta. Fu questa una delle cause che spinsero il conduttore romano a gettare la spugna. Così, il 23 ottobre 2003 (e non a gennaio come ha dichiarato la Ventura a Domenica In), a pochi mesi dall’inizio della manifestazione, Bonolis preferì rinunciare a Sanremo.

La Rai contattò ‘Super Simo’, reduce dal successo su Rai Due della prima edizione del reality show L’Isola dei Famosi. Lei accettò ufficialmente l’incarico a inizio gennaio. Bonolis fu invece direttore artistico e conduttore del Festival dell’anno dopo, venendo affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini.