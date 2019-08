Simona Ventura e Stefano Bettarini tornano a lavorare insieme

Simona Ventura nuovo programma sul calcio: ci sarà anche Bettarini?

Simona Ventura è più che mai carica per la nuova stagione televisiva. La conduttrice sarà tra le protagoniste di Rai 2, dovrà avrà spazio con diversi programmi e format. Tra questi una nuova trasmissione incentrata sul calcio, tema caro alla Ventura, che ha esordito nel mondo dello spettacolo proprio come giornalista sportiva. Secondo quanto si legge su Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, Super Simo avrebbe chiesto di avere accanto l’ex marito Stefano Bettarini. In questi giorni sarebbero dunque in corso delle trattative tra l’ex calciatore e la Rai per definire meglio il ruolo di opinionista.

Simona Ventura e Bettarini hanno già lavorato insieme

Se verrà raggiunto un accordo, questa non sarà la prima volta insieme in tv per Simona Ventura e Stefano Bettarini. Gli ex coniugi – genitori di Niccolò e Giacomo – hanno già lavorato fianco a fianco a Quelli che il calcio dal 2009 al 2011. Lo scorso anno, invece, Simona e Stefano si sono trovati faccia a faccia a Temptation Island Vip, dove la Ventura era conduttrice mentre Bettarini era uno dei partecipanti insieme alla fidanzata Nicoletta Larini. Il matrimonio tra la presentatrice di Chivasso e Betta è finito da tempo ma l’intesa lavorativa tra i due è più che mai solida e forte. E promette scintille nel nuovo show La Domenica Ventura, in partenza a settembre su Rai 2.

La Domenica Ventura: il nuovo programma di Super Simo

La Domenica Ventura, questo il nome del nuovo programma calcistico di Simona Ventura, partirà a breve su Rai 2. Si tratta di una trasmissione di informazione calcistica, che analizzerà i risultati sui campi con i commenti degli ospiti e opinionisti in studio. Andrà in onda su Rai 2 ogni domenica alle 12.00 fino a precedere il Tg2 delle 13.00.