Simona Ventura con l’ex marito Stefano Bettarini e Nicoletta a Temptation Island Vip: “Qualcosa di inaspettato è accaduto”

Uno dei confronti più attesi di Temptation Island Vip è sicuramente quello tra Simona Ventura, Stefano Bettarini e la fidanzata di lui, Nicoletta. SuperSimo, infatti, è stata chiamata a condurre proprio il programma dove, per forza di cose, dovrà fare da intermediaria tra l’ex marito e la sua attuale compagna. Come ha gestito la cosa? Ha avuto difficoltà nel farlo? Quali erano le sue riserve in merito a tutto ciò? A queste domande, oggi, la Ventura è stata chiamata a rispondere nell’ultimo numero di Chi. Prima di accettare Bettarini e la fidanzata come concorrenti Simona ha raccontato nella sua intervista di aver chiesto il permesso ai suoi figli. “Ora posso dire che è stata una scelta giusta perché è accaduto qualcosa di inaspettato” ha inoltre rivelato la conduttrice “Bello anche per i miei figli. Ma non mi faccia dire altro”.

Temptation Island Vip: il faccia a faccia tra Simona Ventura e Nicoletta Larini (l’attuale compagna del suo ex marito)

Il faccia a faccia con Stefano Bettarini e Nicoletta a Temptation Island Vip, pur potendosi definire oggi un esperimento ben riuscito (almeno stando alle dichiarazioni di Simona Ventura), non è stato però facile da gestire inizialmente. “Quando mi sono trovata al falò con Nicoletta” ha confessato infatti la Ventura “Non nego di aver pensato: ma proprio a me doveva capitare?”.Ad onor del vero, però, è stato scritto anche che Simona, quando parla di Nicoletta, lo fa ridendo, mostrandosi quindi tranquilla e priva di rancori.

Temptation Island Vip: le prime anticipazioni

Simona Ventura, nella sua intervista, ha anticipato qualcosa anche sulle altre coppie che, come Stefano e Nicoletta, metteranno alla prova il loro amore a Temptation Island Vip quest’anno. Tra tutti, però, pare che ci daranno tanto di cui parlare proprio gli ex protagonisti di Uomini e Donne. “Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle” ha dichiarato infatti Simona “Idem con Sossio e Ursula”. E queste sue dichiarazioni, inevitabilmente, non fanno altro che alzare le aspettative di tutti oggi.