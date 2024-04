Simona Ventura, Belve: verità ritocchini e dettaglio viso pre paralisi

Simona Ventura è tornata a Belve. Tanta carne messa sul fuoco nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani. Prima di parlare della chiacchierata è bene specificare che la puntata in onda il 16 aprile è stata registrata due o tre settimane fa, prima che la conduttrice di Chivasso fosse colpita da una paresi facciale. Per questo è apparsa quasi normale. Quasi perché in realtà si è notato che durante la conversazione con la padrona di casa del talk una parte del viso già era un poco meno mobile del solito. Tra l’altro, su tale fatto, ci sono state anche delle battute della Fagnani che evidentemente non poteva pensare che da lì a poco la paralisi sarebbe stata quasi totale, seppur temporanea.

La risposta perfetta di Simona Ventura a Lele Mora

Per il resto è stata la solita ‘Super Simo’. Frizzante e sincera. “Nella vita ho più amato e sono stata meno amata, dico 70 e 30. Tranne l’ultimo amore con Giovanni Terzi, lui sarà per sempre. Ho deciso di risposarmi perché è una cosa che ci aiuta e ci tutela anche dal punto di vista giuridico”, ha raccontato. Spazio poi al momento difficile professionale affrontato qualche anno fa. Con coraggio decise persino di partecipare da concorrente a L’Isola dei Famosi. Lele Mora non fu tenero nei suoi confronti: “Non doveva umiliarsi così”. “Non sapevo manco avesse detto questa cosa. Abbiamo fatto tante cose belle assieme, preferisco tenere i bei ricordi”, la replica perfetta della Ventura.

Largo poi a un classico di Belve. “Una persona che manderebbe a quel paese?”, ha chiesto la conduttrice. Simona ha tentennato un po’. “A sua immagine sembriamo”, la stoccata della Fagnani, con tanto di ironia al programma Rai di Lorena Bianchetti. “Allora vai a quel paese a quelli che credevano fossi morta lavorativamente e invece sono ancora qua”, ha quindi dichiarato l’ospite.

Simone Ventura e l’abuso con i ritocchini

“Ho ammesso di aver abusato con i ritocchini. Piano piano ho ritrovato la mia faccia, il mio sorriso”, ha spiegato la Ventura. Graffio della Fagnani a proposito della mascella un po’ bloccata: “A parte oggi…”, Simona ha riso e poi ha proseguito: “Non mi interessa aver la faccia piallata come una vasca da bagno. Perché l’ho fatto? Perché è anche un gesto di ribellione. Adesso sentendomi felice non ne sento bisogno. Mi sono pentita di aver rifatto il seno, però piace tanto a Giovanni…”

La risposta a Matteo Bassetti e lo scivolone su Ilary Blasi

L’ex timoniera de L’Isola dei Famosi si è poi tolta un sassolino dalle scarpe ricordando che in un talk televisivo, l’infettivologo Matteo Bassetti la zittì in malo modo: “Era l’inizio del Covid. Raccontai la mia esperienza e lui mi disse: “Allora venga al posto mio”. Lì stetti zitta e mi è dispiaciuto, avrei voluto dirgli: “Tu invece vuoi prendere il posto mio, stai sempre in tv”. Comunque ora abbiamo fatto pace”.

Spazio poi agli attriti con Ilary Blasi. Quando uscirono le prime indiscrezioni della fine del matrimonio con Totti, la Ventura scrisse sui social un consiglio all’allora coppia, dicendo di salvaguardare i figli. Peccato che all’epoca non era ancora ufficiale la separazione e infatti Ilary rispose con sarcasmo: “Come se vivesse a casa con noi”.

“Però Francesco mi ha ringraziato – ha spiegato alla Fagnani la Ventura -. Ho rivisto quello che poteva capitare e che avevo vissuto mediaticamente. Alla fine sono i figli che soffrono. Se potevo mandare un messaggio privato e non sui social? Ma no, era anche una cosa generosa da parte mia. Ho voluto fare una buona azione”.

La smentita sulle droghe e l’aborto

La Ventura ha anche parlato della voce circa un presunto uso di droghe in passato. Una indiscrezione falsa che la “costrinse per molto tempo a farsi il test del capello” pur di dimostrare di essere pulita. Quando Fagnani ha chiesto: “È vero che ha girato molto forte questa voce. lei come se lo spiega?”, Ventura ha replicato con piglio: “Era stata messa in giro da persone che volevano farla girare”. Quindi ha aggiunto: “La voce eh, non la droga! E poi ho capito perché…”. Poi si è passati al tema dell’aborto fatto a 19 anni. “Non passa giorno che non pensi a quel bambino mai nato”, ha detto la Ventura ricordando quel momento difficile. “No, il padre non l’ha mai saputo”.