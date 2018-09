Simona Ventura: “A Temptation Island Vip non posso essere indifferente”

Simona Ventura e le prime parole dopo la prima puntata di Temptation Island Vip a Mattino 5

Simona Ventura si dichiara soddisfatta della prima puntata di Temptation Island Vip. Il reality sembra aver conquistato il pubblico di Canale 5, trionfando anche sugli ascolti. La conduttrice non può fare a meno di sorridere a Mattino 5, di fronte a Federica Panicucci, la quale cerca altre anticipazioni sul futuro delle coppie. Super Simo non può sbilanciarsi sulle notizie, ma fa una rivelazione. La conduttrice rivela che ci saranno altri colpi di scena davvero inaspettati. Ma a quale coppia si riferisce la Ventura? Probabilmente un po’ a tutti i partecipanti. Federica Panicucci non può fare a meno di chiedere alla collega com’è il suo attuale rapporto con Stefano Bettarini, il quale ha preso parte al reality con la fidanzata Nicoletta Larini. Simona rivela che fortunatamente sono riusciti a costruire un bel rapporto e ora sono abbastanza uniti per i loro figli. Su quanto accadrà a questa coppia nelle prossime puntate del reality delle tentazioni non può ancora rivelare nulla.

Simona Ventura: “Non posso restare indifferente ai falò di Temptation Island Vip”

Simona Ventura ammette che non dovrebbe entrare nelle dinamiche delle varie coppie del reality. Infatti, la conduttrice deve assolutamente restare neutrale quando c’è il falò di controllo. Per Super Simo questo ruolo è abbastanza difficile, in quanto vorrebbe dire la sua. In particolare, Simona non può restare indifferente di fronte alle vicende che vedono protagonista Bettarini, in quanto suo ex marito. La Ventura rivela che non riesce a trattenere le espressioni quando ci sono i falò, soprattutto quando si tratta di Stefano. Per quanto riguarda quest’ultimo, Simona non può assolutamente annunciare com’è andata a finire con Nicoletta. Non si sa ancora quali coppie sono rimaste insieme e quali invece si sono separate.

Temptation Island Vip, Simona Ventura contenta della prima puntata

Proprio per quanto riguarda il futuro delle varie coppie presenti nel reality, la Ventura ci tiene a precisare di avere imparato molto. “Non è mai nulla come sembra, ho imparato dal programma”, rivela Simona. Con questa affermazione, la conduttrice ha voluto annunciare che molte coppie riusciranno a sorprendere il pubblico! Intanto, dai dati degli ascolti tv è possibile vedere che la prima puntata del reality è partita abbastanza bene.