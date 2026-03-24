Simona Ventura a Scherzi a Parte, con Giovanni Terzi finisce a parolacce: il video dello sbrocco

Simona Ventura arrabbiatissima con il marito Giovanni Terzi che è stato ricoperto di parolacce. La conduttrice è stata vittima di Scherzi a Parte. La trasmissione di Canale 5, in combutta con il giornalista, ha inscenato il furto dell’auto nuova comprata dai due coniugi. E a un certo punto “Super Simo” è andata in escandescenza, inveendo contro l’amato. Terzi ha spiegato che con la moglie spesso litiga a causa delle sue dimenticanze. Il 62enne ha ammesso candidamente che è smemorato e che ha alle spalle una serie infinita di sviste: occhiali lasciati sui tavoli dei ristoranti, chiavi di casa finite chissà dove e chi più ne ha più ne metta. Una situazione che fa inalberare Ventura.

Scherzi a Parte, Simona Ventura bersagliata

Terzi, con l’appoggio di Scherzi a Parte, ha finto il furto della sua vettura comprata da poco. Nel servizio lo si vede dirigersi con Simona verso il luogo in cui aveva parcheggiato l’auto. Peccato che del mezzo non ci fosse l’ombra. “Amore, non ti ricordi neanche dove è parcheggiata la macchina? Io l’avevo detto che non dovevamo prenderla perché portava negatività”, ha commentato la conduttrice. Il giornalista ha poi confessato di aver lasciato le chiavi dentro la macchina e la conduttrice ha cominciato a sgridarlo.

A questo punto Terzi ha contattato i carabinieri, anche loro d’accordo con la trasmissione di Canale 5, i quali gli hanno detto che non risultava alcuna denuncia di furto di quel tipo di auto. “Che rottura di cogl**i, voglio fare un bagno nel sale. Non riesco a prendermela con te, sei un orsetto e un pasticcione”, lo sfogo di Ventura. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Ventura esplode contro il marito Giovanni Terzi

A due giorni di distanza dalla sparizione dell’auto, visto che la ‘Tigre di Chivasso’ tutto sommato aveva preso con filosofia la vicenda, Scherzi a Parte ha alzato il tiro. Come? Facendo partire una chiamata alla conduttrice del Grande Fratello, la quale, pensando di parlare con dei poliziotti, ha saputo che l’auto rubata era stata usata per una rapina a mano armata in una gioielleria.

Per rendere la situazione ancora più spinosa, a ‘Super Simo’ è stato detto che il titolare del negozio era stato ferito gravemente e che era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. E ancora, è stata informata del fatto che Terzi si era scordato di fare denuncia in merito al furto del mezzo.

La telefonata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ventura è esplosa contro il marito. “Sei una testa di ca**o, un cogl**e, dimentichi sempre le chiavi della macchina. Hai sempre la testa tra le nuvole, dai ca**o”, ha tuonato la conduttrice, che è poi stata messa al corrente che si trattava di una sceneggiata. L’arrabbiatura, invece, è stata seria.