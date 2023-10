Simona Ventura: “A Ballando uno solo vuole vincere davvero, chi è”

By

Ballando con le Stelle 2023 entra nel vivo. Dopo le prime due puntate si è già capito chi può lottare per la vittoria finale e chi no. Le favoritissime sono Wanda Nara e Simona Ventura. Quest’ultima, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato diversi retroscena del programma del sabato sera di Rai Uno. Inoltre ha spiegato che tutti i concorrenti sono competitivi, ma che ce ne è uno in particolare che desidera portarsi a casa il trionfo a tutti i costi. Di chi si tratta?

La “Tigre di Chivasso” ha raccontato che è Teo Mammucari colui che vuole la vittoria più di tutti. Dunque il comico, seppur ride e scherza in continuazione (va ripetendo tra il serio e il faceto “non avete capito, io davvero arriverò primo”), ha preso seriamente l’impegno. Ed ha tutta l’intenzione di arrivare in fondo e salire sul gradino più alto del podio. “Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro”, ha spiegato “SuperSimo”.

D’altra parte che Mammucari si stia impegnando anima e corpo a Ballando è cosa nota. Sia Milly Carlucci sia la sua partner in pista Anastasia Kuzmina hanno sottolineato più volte che il romano sta dando tutto nelle sessioni di allenamento. C’è poi il lato comico travolgente: praticamente Teo si può dire che sta facendo un doppio “sforzo”, da un lato suda per imparare a danzare, dall’altro intrattiene.

Anche la Ventura non si sta affatto risparmiando. Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato come e quando si allena, parlando poi del rapporto con il maestro Samuel Peron, con il quale va d’amore e d’accordo:

“Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore. (…) Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare. Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi come “cavie”, ma non ci sarà alcuna scenata

In gara c’è anche Giovanni Terzi, compagno di vita della conduttrice. Il giornalista e saggista a Ballando fa coppia con la maestra Giada Lini. La Ventura ha spiegato che nel programma, tra lei e il fidanzato, non c’è alcuna invidia. Solo un pizzico di sana competizione.

Mai prima di quest’anno una coppia aveva partecipato singolarmente al talent condotto da Milly Carlucci. Si è quindi innanzi una sorta di esperimento. A tal proposito la Ventura ha notato che tutti li “osservano come “cavie”, in attesa di un litigio”. Speranze vane: “Siamo grandi, siamo adulti, la gelosia no: lasciamola pure alle coppie più giovani”.