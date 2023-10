Ballando, Mammucari vs Lucarelli: lei ne esce male, caduta di stile

Clonate Teo Mammucari e che nessuno si azzardi a farlo uscire da Ballando con le Stelle 2023 prima della fine dello show. A parte il fatto che balla mica male. E poi sa fare ciò che dovrebbe saper fare chi finisce in quel dannato piccolo schermo, cioè televisione. Alberto Matano ha ragione quando dice che Mammucari ha “destrutturato” la trasmissione, in quanto il comico romano è in grado di calarsi in una serie di ruoli alla velocità della luce senza seguire un copione se non quello dell’improvvisazione. Così capita che ora è ballerino, ora è conduttore, ora è giurato, ora vox populi. In studio il pubblico gli tributa una standing ovation e poi si ammazza dalle risate. L’unica che non ride è Selvaggia Lucarelli che è pure ‘scivolata’, rendendosi protagonista di una caduta di stile evitabile.

Mammucari, nella seconda puntata di Ballando, ha ballato sulle note di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Finita la performance eccolo innanzi alla giuria. A guidare i dialoghi non sono coloro che alzano le palette, bensì lo stesso Teo, animale da palco. Pure la Carlucci viene travolta dall’esuberanza del romano che le sussurra che l’ha beccata a sbagliare “due congiuntivi”. Con Mariotto è una gag perenne. Il venezuelano gongola, gli piace stare al gioco e farsi prendere un po’ in giro. Che bello non essere permalosi.

Con Selvaggia Lucarelli invece va in scena uno scontro ‘muscolare’. La giurata rivendica a più non posso che lei valuta e deve avere il tempo di parlare senza essere interrotta. Mammucari le toglie il respiro, come a dire la parola, cioè la scena. E questo per la Lucarelli è un affronto non digeribile. Teo non vuole concedersi alle analisi affilate della giurata; è una guerra di logoramento che stravince Mammucari che sfrutta pure il pubblico in studio, tutto dalla sua parte, facendolo urlare a suo piacimento con un’alzata di mano.

La Lucarelli un po’ tiene botta, ma Mammucari è travolgente. La Carlucci sghignazza, tutti gli altri giurati pure. L’unica a non ridacchiarsela è appunto Selvaggia. Viene da dire, per fortuna, perché così si crea lo scontro, oro colato per la tv. Tutto sarebbe perfetto e pure tutto sommato leale, se non fosse per il brutto scivolone sul finale della giurata che dà a Mammucari zero. Un voto che sa di rosicata, oltre a essere immeritato per quel che si è visto in pista. Una sorta di punizione in quanto il comico si è preso la scena. Che caduta di stile!