Mammucari e Lucarelli, perché non si sopportano: retroscena e liti

Che tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari non corra buon sangue è ormai evidente a tutti, soprattutto dopo la scenetta che li ha visti protagonisti ieri sera, sabato 21 ottobre, durante la prima puntata di Ballando con le stelle. Nell’edizione di quest’anno la giornalista vestirà ancora una volta i panni della giurata mentre il conduttore, abbinato ad Anastasia Kuzmina, si improvviserà ballerino sulla pista da ballo più famosa d’Italia. Ieri sera però è andato in onda un siparietto tra i due ricco di frecciatine e di battute. Ma per quale motivo i rapporti tra i due si sono raffreddati? A quanto pare per scoprirlo si deve fare un passo indietro.

Antichi dissapori

Per scoprire però quali siano i motivi dietro i dissapori tra i due si deve fare un salto indietro e arrivare al lontano 2012. In quell’anno Teo Mammucari rilasciò a Chi Magazine un’intervista nella quale criticò vari nomi dello spettacolo, fra cui Enrico Brignano. Parole che non erano passate inosservate e che non erano piaciute per niente a Selvaggia Lucarelli che aveva così espresso il suo personale parere sul suo profilo di Facebook:

“Io Teo lo conoscevo quando non era famoso, a Roma. Si esibiva con molti comici poi diventati famosi in un locale che si chiamava Gildo. Faceva molto ridere facendo esattamente quello che poi gli hanno chiesto di fare a Libero (l’hanno notato lì, del resto). Quello lo sapeva fare, ma prendere per il cul* quello della prima fila chiedendogli “Lei e’ la tua fidanzata o ti hanno vomitato sulla sedia?” o fare lo scherzo al telefono non li definirei talenti. Sono capacità da animatore, una buona dose di faccia tosta, un cinismo e un cazzeggio divertenti ma la chiuderei qui. Nulla di più. Un Valtur un po’ più evoluto. E infatti, esaurita quella vena, quando gli è stato chiesto di fare altro, non l’ha saputo fare”, aveva affermato la giornalista.

Poi la Lucarelli aveva continuato, rincarando la dose: “Troppo grezzo per fare il conduttore istituzionale, inadatto a fare il comico monologhista e incapace di riciclarsi come attore. Gli manca una cosa importante che si chiama cultura e si vede, si percepisce nei modi e nel linguaggio. Manco Insinna avrà letto Kant ma ha un garbo e un’immagine che Mammucari si sogna, per dire. […] Ce l’avesse un briciolo del talento di Brignano, Mammucari. E lo dico da una che ha visto Brignano mille volte dal vivo, anche quando non era famoso, e che lo ha sempre trovato il migliore nel suo genere di comicità.”

Di tutta risposta, Mammucari su Twitter aveva scritto: “Ho fatto semplicemente un’intervista su Chi… Chi vive di luce riflessa ha usato le mie parole. Tutto qui! Ma io resto me stesso sempre!”. Parole che avevano scatenato l’ira funesta di Selvaggia Lucarelli che aveva quindi ribattuto con: “Facesse una bella cosa Mammucari. Accendesse un cero ai vertici Mediaset che gli fanno condurre un programma e lo pagano profumatamente da anni per stare in panchina. Rispolverasse il tavolo di plexiglass e ci infilasse sotto la sua prosopopea. E infine, si autoinvitasse a Lo Show dei Record: in antipatia detiene il record mondiale e non glielo toglie manco la Costamagna”.

Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari si sono “pizzicati” in diretta

Ieri sera è andata in onda la primissima esibizione di Teo Mammucari sulla pista di Ballando con le stelle e sicuramente il momento più divertente dello spazio a lui dedicato è stato il giudizio di Selvaggia Lucarelli. Quando è arrivato il momento per la giurata di dare la sua visione sull’esibizione del conduttore, Mammucari ha fatto per andarsene prima ancora di farla parlare. Un gesto che la dice lunga sui loro trascorsi e che è stato accolto dalla stessa Lucarelli con un’espressione visibilmente seccata.

A quel punto, prima di ricevere il giudizio di Selvaggia, il conduttore ha esordito con: “Io ti voglio bene, sono un tuo fan, ti stimo tantissimo…” suscitando l’ilarità del pubblico e ha concluso chiedendo alla giurata di essere clemente nei suoi confronti. Un atteggiamento che non è stato particolarmente apprezzato dalla giornalista che a quel punto ha esordito con “Ti suggerirei di non adottare questa tecnica con me. Attaccare prima di ascoltare secondo me non funziona.”

Dopo una serie di interruzioni da parte di Mammucari e alle quali Selvaggia ha prontamente risposto, la giurata ha così espresso il suo parere sull’esibizione del conduttore: “Io trovo che tu sia stato orrendamente sgraziato, ma che abbia un’energia e questo sicuramente depone a tuo favore. Dalla tua vedo che non ti stai risparmiando ma il tuo ego rischia di soffocarti. Ti invito a non gigioneggiare”. Quando finalmente si è arrivati al momento della votazione con le celebri “palette” Selvaggia ha assegnato a Mammucari un 5.