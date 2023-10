Lucarelli, battuta diabolica sull’abito di Milly: ecco la spiegazione

Ballando con le Stelle 2023 ha aperto i battenti. Manco il tempo di iniziare e subito Selvaggia Lucarelli ha sparso una chicca ‘diabiolica’. Lo spunto le è stato dato dall’abito indossato da Milly Carlucci. Un vestito color blu. “Possiamo dire che non è un blu Estoril?”, ha domandato la giurata. Risate in studio. “No, quello è un blu royal”, ha puntualizzato Mariotto. “Sì, è il blu royal, quello della regina Elisabetta”, ha spiegato la conduttrice. “E possiamo anche dire che non è blu Cina?”, ha incalzato la Lucarelli. Altre sghignazzate in studio. “No no no, è blu royal”, ha ribadito ridendo la Carlucci.

Per chi non lo sapesse, la questione del blu Cina e del blu Estoril è diventata virale nei giorni scorsi dopo i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia su Andrea Giambruno. Il giornalista, gigioneggiando con una collega, si è avventurato in un discorso sulle tonalità del colore. Sono poi stati divulgati altri fuorionda ancor più compromettenti. La vicenda ha fatto talmente rumore che la premier Meloni ha deciso di lasciare il padre di sua figlia.

La Lucarelli, nelle scorse ore, ha parlato diffusamente della vicenda Giambruno, criticando aspramente l’operato del giornalista che, a causa della bufera innescata da Striscia la Notizia, nel giro di poche ore ha visto naufragare la sua relazione sentimentale e ha visto vacillare il suo posto a Mediaset. Ufficialmente si è autosospeso per una settimana da “Diario del giorno”, talk da lui condotto su Rete Quattro.

Voci di corridoio sostengono che Giambruno tornerà al suo posto nella prossima settimana. Non pare invece che ci sarà alcun passo indietro per quel che riguarda Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio infatti non pare per nulla intenzionata a rimettere in piedi la love story con il presentatore.

A proposito sempre dei fuorionda di Striscia, Antonio Ricci ha tenuto a precisare con un comunicato che non c’è stato alcun mandante politico e che la decisione di mandare in onda i filmati che hanno ‘distrutto’ Giambruno è stata esclusivamente sua.