Simona Ventura compie 55 anni: priorità cambiate, nozze e la festa saltata

Simona Ventura compie 55 anni e si confessa: priorità cambiate, matrimonio con Giovanni e la festa saltata

Simona Ventura taglia oggi il traguardo dei 55 anni e fa il punto della situazione. D’altra parte è proprio il momento di farlo: non solo per il compleanno, che di per sé è già una data importante. Ma anche per il momento che tutti stiamo vivendo: barricati in casa per l’emergenza coronavirus. SuperSimo ha parlato di questo e di molto altro: della quarantena, della festa saltata e della sua vicinanza alle persone che lottano in prima linea per arginare il contagio (anche del matrimonio con Giovanni Terzi che può dormire sonni tranquilli. “Si farà”, assicura la conduttrice).

Simona Ventura in confidenza nel giorno del suo compleanno

“Se sono ancora decisa a sposare Giovanni? Anche di più”, risponde Simona su Chi magazine, aggiungendo: “Certamente questo è più di un matrimonio, è una convivenza forzata come non si vede neanche dei reality. Qui non è L’Isola dei Famosi, è la Casa della quarantena!”. Certo ora le priorità sono cambiate rispetto a un mese fa. La Tigre di Chivasso lo spiega in un post social: “Prima che iniziasse questa durissima prova, avevo pensato, dopo tanti anni, di organizzare una grande festa stile ‘club 55 ‘ con tutte le persone che mi vogliono bene, e sono tantissime! Dopo quasi un mese di quarantena, posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio, anzi!” La Ventura si spiega meglio: “Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati! Il mio pensiero va alle persone che soffrono e che combattono in prima linea. Oggi più che mai sono orgogliosa di essere italiana! Grazie a tutti!”.

Giovanni Terzi scrive a Simona

Non sono mancati gli auguri social di Giovanni Terzi: “Auguri amore mio! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale. Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo”.