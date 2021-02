Simona Tagli stufa del periodo di castità: c’è un amico speciale

Oggi a Pomeriggio 5 puntata a sfondo religioso. Barbara d’Urso infatti ha intervistato Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis. I due sono qualche giorno recati a Medugorje in preghiera e in questo frangente, è uscita fuori una notizia sconvolgente.

Infatti in studio era presente anche Simona Tagli. La showgirl ha fatto chiacchierare molto gli opinionisti perché a certo punto ha ammesso di aver intenzione di rinunciare al suo voto di castità. Il motivo sarebbe determinato dall’incontro di un misterioso amico speciale che avrebbe fatto infatuare la Tagli. Evidentemente tanto da mettere in dubbio la sua profonda e religiosa scelta.

Intanto durante la puntata ospiti e conduttrice hanno cercato di interrogarla sul suo percorso e sulla storia che l’ha portata a prendere una decisione del genere. Simona Tagli ha ammesso di aver fatto voto di castità per chiedere una grazia, che poi successivamente ha ricevuto dopo 3 anni dalla richiesta. Ha anche affermato di essere devota alla Madonna di Loreto, pertanto di essere in dubbio sulla sua ipotetica decisione di rinunciare alla sua castità.

Simona Tagli ha raccontato di aver visto la Madonna nel lontano 1995, mentre era ricoverata in ospedale. In quel caso infatti aveva contratto la malaria. Molto dopo rispetto all’anno in cui ha ricevuto l’apparizione, ha fatto voto di castità per chiedere una grazia per la figlia. Tutto ciò dura da 10 anni. Ad oggi però, in studio da Barbara d’Urso ha rivelato di sentirsi profondamente combattuta.

Tra l’altro, in altre occasioni televisive, la showgirl aveva ammesso di aver preso questa decisione per amore della fede, della preghiera, ma anche perché molte volte la Madonna l’aveva aiutata a superare delle situazioni dolorose che avevano coinvolto lei, i suoi cari e la sua famiglia. Qualche tempo fa infatti Simona Tagli aveva anche ammesso di vedere l’amore in un modo molto diverso ora, più spirituale senza l’apporto di un incontro fisico tra due persone.

Tuttavia, la bella showgirl aveva anche confidato che avrebbe sciolto il voto di castità solo nel momento in cui avrebbe trovato una persona che l’avrebbe davvero intrigata. La sua scelta dunque doveva essere necessariamente supportata dall’incontro di una persona di valore. E a questo punto, forse Simona l’ha trovata.