Simona Izzo, Vieni da Me: colpo a Belen e nozze mancate con Costanzo

Simona Izzo a Vieni da Me: la stoccata a Belen Rodriguez, le mancate nozze con Maurizio Costanzo, la pensione da 1000 euro e il tradimento di Venditti

Alla ‘lavatrice’ di Vieni da Me è sbarcata Simona Izzo che ha ‘lavato i panni sporchi’ con la guida di Caterina Balivo. Tanti i temi finiti sul tavolo: l’amore per Ricky Tognazzi con cui è sposata dal 1995, la lunga storia con Maurizio Costanzo, il primo matrimonio con Antonello Venditti (naufragato per un tradimento) e le parole taglienti su Belen Rodriguez. Spazio anche alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e alle motivazioni che l’hanno spinta a prendere parte allo show.

“Belen non è un’attrice, non la prendo in considerazione”

Si inizia con un gioco simpatico. La Balivo la pungola sul tema gelosia, chiedendole quale attrice sceglierebbe da affiancare in un film al marito Tognazzi. A un certo punto Caterina fa spuntare il nome di Belen Rodriguez e la Izzo lancia la stoccata: “Lei non è un’attrice, non la prendo in considerazione. Fa altre cose“. La padrona di casa cerca di mettere una toppa ma Simona è implacabile: “Ma cosa ha fatto? Hai visto che non te lo ricordi neppure tu”. Si cambia argomento. “Tu hai dichiarato di aver partecipato al GF Vip per pagare gli studi ai tuoi nipoti…” incalza la conduttrice. “Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla”, risponde la regista che, a proposito delle critiche ricevute, aggiunge: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava”.

Simona Izzo e gli amori per Maurizio Costanzo e Antonello Venditti

Si plana anche sulla storia vissuta con Maurizio Costanzo. Perché non si sono sposati? “Con Costanzo niente nozze per mancanza di tempo”, taglia corto la Izzo. Molto tempo invece lo ha dedicato a Tognazzi. “Come hai fatto a farti sposare?” chiede simpaticamente la Balivo. “L’ho stalkerizzato“, la risposta tra il serio e il faceto della Izzo che poi precisa che la volontà di convolare a nozze non è dipesa assolutamente da una questione legata ai soldi: “Non è una questione economica, ma un riconoscimento di un grande amore”. Infine ecco il capitolo Antonello Venditti con cui fu sposata dal 1975 al 1978. “Ci siamo lasciati per un tradimento… Era un grande artista e molto tormentato”. Lui ha mai provato a tornare? “No, assolutamente”, chiosa Simona.