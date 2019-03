Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il retroscena a Vieni da me sorprende il pubblico

Vieni da me, Simona Izzo racconta un retroscena su Ricky Tognazzi

Simona Izzo e Ricky Tognazzi protagonisti della puntata di oggi di Vieni da me. Come ospite di Caterina Balivo c’era soltanto Simona Izzo, ma naturalmente non potevano mancare domande su suo marito. E il retroscena rivelato dopo la domanda sulla fiducia ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la Balivo stessa! Nella domanda, la conduttrice ha chiesto alla sua ospite se avesse mai dubitato di suo marito Ricky Tognazzi ed è rimasta spiazzata dalla risposta della Izzo: “Sì, ho dubitato. Infatti ho fatto molte ricerche”. Evidentemente Caterina Balivo non si aspettava una risposta simile, infatti, spiazzata, ha esclamato: “Mamma che paura. No scusate, qui gli ospiti sono molto colpiti”.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l’aneddoto a Vieni da me che piace alla Balivo

La Izzo non ha avuto problemi a raccontare che controlla parecchio suo marito e che fa delle ricerche quando le capita di dubitare della sua fedeltà. Ma il vero colpo di scena c’è stato successivamente, quando l’ex protagonista del Gf Vip 2 ha raccontato di una volta in cui un’attrice ha chiesto a suo marito di uscire a cena insieme. Ecco cosa ha detto: “Una volta però ho veramente dubitato. Era un’attrice, non ti dirò mai il suo nome. Molto bella, scura. Un regista quando sceglie un’attrice giustamente sceglie un’attrice che gli piace, no? […] Poi purtroppo ci sono attrici che vogliono essere proprio scelte. […] Lei lo ha invitato a cena e ci sono andata io. Ti piace?”. La conduttrice è rimasta a bocca aperta dall’epilogo di questo aneddoto e ha risposto così alla domanda di Simona Izzo: “Mi piace? Ti adoro”. E non ha mancato di dire che secondo lei tutto questo sarebbe piaciuto anche a Annalisa Minetti, protagonista a sua volta di un momento molto emozionante.

Simona Izzo a Vieni da me sorprende il pubblico con il racconto su Ricky Tognazzi

Tutti i presenti sono rimasti sorpresi da questo racconto e dal fatto che la Izzo si sia presentata all’appuntamento al posto di suo marito. Proprio Ricky Tognazzi le raccontò dell’invito a cena e Simona fu chiara nel dirgli che non ci sarebbe andato. Anzi, ci sarebbe andata lei al suo posto. La reazione di questa attrice vedendo Simona Izzo al posto di Ricky Tognazzi? Che la amava follemente: “Sapeva che avrei potuto tagliare tutti i suoi primi piani dal film”, ha aggiunto l’ospite della Balivo.

Vieni da me, Simona Izzo parla della chirurgia estetica e risponde alle critiche di qualche anno fa

Ma prima di tutto questo, Caterina ha voluto parlare con Simona anche della chirurgia estetica. Lo ha fatto partendo da un filmato che risale al 2016, quando è stata ospite a Porta a porta e si scatenarono le critiche. Per questo la Balivo ha chiesto a Simona se pensa di aver esagerato. Questo ha risposto lei: “Mi ritengo molto carina. […] No, non credo di aver esagerato. Credo però che le donne che hanno voglia di fare qualcosa devono sapere che io sto così perché se vedi una donna della mia età che non ha fatto niente non sta così. Io dico che ho fatto questo. Vedi donne che fanno televisione e sono uguali da trent’anni e non dicono niente”.