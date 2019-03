Annalisa Minetti in lacrime a Vieni da me per la sorella non vedente: lo sfogo

Vieni da me, Annalisa Minetti in lacrime da Caterina Balivo

Tra gli ospiti della puntata del 12 marzo di Vieni da me c’era Annalisa Minetti. La cantante, che ha appena concluso la sua avventura a Ora o mai più, è stata protagonista di uno spazio del programma di Caterina Balivo, ovvero il Dicono di te. A lei sono state mostrate critiche, frasi o commenti presi dai social network. Ma non solo, perché ci sono stati un paio di videomessaggi che le hanno scatenato una forte emozione. Il primo è stato quello di Silvia Salemi, su cui Annalisa si è emozionata e commossa, ma è col messaggio di sua sorella Francesca che le si è spezzata la voce.

Annalisa Minetti, le lacrime per sua sorella Francesca: anche lei è non vedente

Nel messaggio, sua sorella le ha manifestato tutta la sua riconoscenza, l’ha ringraziata per averla guidata nella crescita e ha raccontato del loro rapporto. Annalisa e sua sorella Francesca hanno un carattere molto simile, vanno d’accordo e quando anche Francesca ha scoperto di essere ipovedente, ha trovato in Annalisa in un validissimo aiuto e una valida spalla. A raccontarlo è stata la cantante stessa: “Le ho insegnato l’autonomia come prima arma di difesa. […] Quando ho scoperto che anche Francesca aveva questa difficoltà visiva e che sarebbe andata a peggiorare nel tempo, mi sono detta io devo essere forte. Perché se lei vede forte e realizzata me, avrà un esempio da seguire e prenderà la mia stessa strada”.

Annalisa Minetti a Vieni da me parla di sua sorella: “Le ho dimostrato che si può fare”

E ancora ha raccontato che sua sorella oggi è una donna in carriera, ha un ruolo di prestigio in un’azienda e continua a studiare marketing, ed è una mamma felicissima: “Ha scelto di fare una figlia a 20 anni per potersi questo ultimo rimasuglio di vista che ha per poter essere una mamma autonoma. Lo sarà comunque, perché le ho dimostrato che si può fare”. Annalisa Minetti a Vieni da me già qualche settimana fa si è lasciata andare confessando le sue paure.