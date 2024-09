Simona Izzo si svela: depressione, ritocchini e sesso con Tognazzi

Queste le parole di Simona Izzo durante l’intervista su Rai2 con Monica Setta, a ” Storie di donne al bivio”, la showgirl si confessa e ammette il sistema con cui è riuscita a mantenere la linea in tutti questi anni.

Il segreto per non sgarrare durante la dieta? Mettere l’ allarme al frigorifero. Parola di Simona Izzo.

L’attrice e doppiatrice si è raccontata ai microfoni di Monica Setta, programma che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 9 settembre su Rai2, svelando dettagli piccanti sulla sua relazione col marito e sul metodo che entrambi usano per perdere peso e mantenere la linea, evitando così qualsiasi tipo di attacco di fame!

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono una coppia affiatata da anni e si è sempre intuito nei programmi a cui hanno partecipato e, durante diverse interviste televisive, il loro trasporto e l’amore che li unisce da diverso tempo ma, una risposta così netta e diretta, ha lasciato tutti stupiti e a bocca aperta!

Alla domanda della Setta:

“cosa fa per restare in forma?”

( oltre a fare l’amore s’intende..)

Simona Izzo risponde ormai senza imbarazzo:

“ Cambio crema tutte le sere , ho fatto un lifting che tiene bene e mi do i pizzicotti al viso per la circolazione. Funziona. Mio marito mi dice che sono ancora molto sexy”

L’intervista, dopo aver dato risalto a momenti più divertenti e piccanti, lascia spazio anche a delle riflessioni più personali e intimi dell’attrice, sempre accompagnata da suo marito Ricky Tognazzi, anche nei momenti più difficili del loro percorso insieme.

“Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare – racconta – che non ho mai voluto curare. Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che, quando stavo male, mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente aspettando che il malessere passasse. Oggi ci amiamo più del primo giorno. La notte ci capita di fare l’amore e poi di stare abbracciati a mangiare un panino”.

Un marito esemplare l’attore Ricky Tognazzi, grande esempio di amore e dedizione. Risulta invece calante un paragone fatto con l’ex marito della Izzo, Antonello Venditti, al centro di mille polemiche proprio nei giorni scorsi, a causa di un errore che avrebbe potuto benissimo evitare.

Durante la puntata infatti, Simona, ha parlato anche del suo ex marito, Antonello Venditti, che durante un concerto a Barletta ha ripreso una donna che lo aveva interrotto, ignaro del fatto che fosse disabile.

“Antonello ha sicuramente commesso un errore – ha dichiarato Izzo -, ma non è affatto una persona cattiva. È un uomo colto, con grande rispetto per il suo pubblico e le persone in generale” Il video della serata – ha continuato – è diventato virale e gli hater lo hanno attaccato in maniera sproporzionata e ingiusta. Dal palco, lui non si era reso conto della situazione. In un concerto, può succedere, anche se resta un fatto spiacevole”